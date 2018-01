Questione di millimetri ma per il VAR la rete del vantaggio segnata da Mertens – gol rivelatosi poi decisivo per la vittoria del Napoli a Bergamo – contro l'Atalanta è regolare. Il replay offerto dalla moviola mette a tacere le proteste dei nerazzurri e conferma la rete del belga segnata in contropiede e con un bella conclusione di destro. Digiuno interrotto dopo 910 minuti e nel match più delicato, importante della stagione, sfatando un tabù (la squadra di Gasperini) che aveva fatto capolino anche in Coppa Italia, al San Paolo, con l'eliminazione dei partenopei. L'azione del vantaggio e quella del raddoppio di Hamsik. Sono due gli episodi che hanno visto protagonista la moviola, con il direttore di gara – Orsato – che ha avuto un riscontro audio diretto con l'arbitro addetto al VAR, Giacomelli.

Mertens, gol regolare: è in gioco, questione di millimetri.

E' il 20° della ripresa, Mertens scatta in profondità e s'invola verso la porta dell'Atalanta sfruttando una perfetta verticalizzazione di Callejon. Il belga scappa, fa gol e l'assistente di linea non segnala il fuorigioco. Dalle immagini televisive, si vede che l'attaccante del Napoli è leggermente avanti rispetto all'uomo dell'Atalanta più arretrato, che è Masiello, sulla parte alta del campo ma a Sky precisano: le immagini che si possono visionare al Var sono differenti rispetto a quelle che vengono trasmesse in televisione. E' una situazione difficilissima e al limite e allora in casi del genere viene in aiuto la direttiva data agli arbitri: in caso di incertezza anche dopo il consulto con le immagini, si conferma la chiamata del guardalinee. Assente in questo caso, è gol.

In fuorigioco per una spalla, il VAR annulla il gol di Hamsik.

Altro episodio da moviola, il gol del 2-0 di Hamsik nel finale. L'assistente di linea aspetta la fine dell'azione e solo dopo che il pallone è entrato in porta segnala il fuorigioco. L'arbitro Orsato non ricorre alla video-assistenza ma ha un consulto immediato ancora una volta col Var che conferma la chiamata dell'assistente. Dalle immagini analizzate in tv sembra meno fuorigioco rispetto alla posizione di Mertens. ma a tradire il capitano del Napoli è la posizione della spalla e non del braccio.