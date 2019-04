Quella contro l'Atalanta, sarà una partita importante per il Napoli di Carlo Ancelotti. Se da un lato la squadra ha il compito di difendere il secondo posto in campionato e riscattare la delusione dell'eliminazione dall'Europa League, dall'altro il tecnico dovrà invece cominciare a capire quali sono i giocatori sui potrà realmente contare per la prossima stagione. Nelle ultime partite di campionato, molti componenti della rosa partenopea saranno dunque osservati e valutati dal tecnico e dalla dirigenza in vista del prossimo mercato estivo.

Dopo gli addii di Hamsik e Rog, i tifosi del Napoli potrebbero così veder partire a giugno anche altri giocatori. I nomi di Hysaj, Mario Rui, Diawara e Mertens sono tra quelli in predicato di lasciare Castel Volturno, mentre rimane in dubbio la situazione di Lorenzo Insigne dopo l'episodio accaduto in occasione della sfida con l'Arsenal. Oltre a pensare ai giocatori in uscita, Giuntoli e la dirigenza partenopea stanno inoltre valutando alcuni profili interessanti per il mercato in entrata.

Le trattative in entrata

Oltre al giovane centrocampista del Villarreal, Pablo Fornals, per il quale servirà versare la clausola di 30 milioni di euro, il club campano è sulle tracce anche di Hirving Lozano, 23 anni, nazionale messicano e attaccante del Psv Eindhoven. I contatti con il club olandese sono già stati avviati e De Laurentiis pare disposto a pagare i 40 milioni richiesti. L'ultimo parola spetta al giocatore, al quale è stato garantito un ingaggio di 2,5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

Il mercato del Napoli non si fermerà però solo ad alcuni innesti per centrocampo e attacco. Giuntoli sta lavorando infatti anche per la difesa, dove il nome nuovo sarebbe quello di Kieran Trippier: ventottenne difensore del Tottenham e della nazionale inglese. Per strappare il giocatore a Mauricio Pochettino, serviranno però almeno 30 milioni di euro.