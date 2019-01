Carlo Ancelotti sa come farsi amare dai suoi calciatori. Semplice, naturale e schietto, l'allenatore del Napoli non è uno che fa troppi giri di parole e per questo è molto apprezzato anche dagli altri protagonisti dello sport più bello del mondo. Anche quando parla di mercato, Carletto non si nasconde dietro le solite dichiarazioni di circostanza. Un esempio? Le ultime dichiarazioni su Hirving Lozano, obiettivo dichiarato del Napoli: Ancelotti ha ammesso candidamente di essere calcisticamente innamorato del duttile attaccante di PSV e nazionale messicana

Carlo Ancelotti e il gradimento per Lozano, obiettivo di calciomercato del Napoli

Nell'ultima intervista al Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Non è un mistero orami l'interesse degli azzurri per il Chucky Lozano. Il duttile calciatore messicano del Psv, è un obiettivo concreto degli azzurri per il reparto offensivo. Ma cosa pensa il tecnico emiliano del classe 1995? Poche parole ma significative per evidenziare il suo totale gradimento: "Lozano mi piace da morire".

Napoli, la trattativa per Lozano e le ultime notizie di mercato

Hirving Lozano potrebbe essere un profilo ideale per il calciomercato del Napoli. Giovane, ma dotato di una notevole esperienza internazionale, Lozano ha dimostrato di poter giocare sia come esterno che come punta. Il "Chucky" è famoso anche per il suo piglio e per le doti da "guerriero" che gli hanno permesso di diventare uno degli idoli dei tifosi messicani. Il Napoli ha messo il suo nome in agenda tra gli obiettivi di calciomercato della prossima estate, ma serviranno circa 40 milioni di euro. In programma possibile incontro con il suo agente Raiola, con la speranza di mettere sul piatto contropartite gradite al club olandese.

Barella, Allan e Lobotka, il punto sul calciomercato del Napoli di Ancelotti

Non c'è solo Lozano nel mercato del Napoli, ma anche Barella. Il gioiellino del Cagliari che piace all'Inter e a mezza Premier, potrebbe essere uno dei profili ideali per un restyling a centrocampo. Ancelotti oltre a promuovere il talento sardo, ha parlato anche dell'interesse per Lobotka, e delle voci su Allan che è nel mirino di una super offensiva di mercato del Paris Saint Germain: "Ma Allan se ne va? (ride, ndr). Lobotka lo trattammo l'estate scorsa quando rischiavamo di perdere Fabian Ruiz per via della clausola. Barella è forte, Lozano mi piace da morire. Ma adesso mi tengo la mia squadra, che è già un'ottima squadra"