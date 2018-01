Si entra nella fase calda del campionato e ognuno cerca di "portare acqua al suo mulino" con le ragione e le motivazioni più disparate. Napoli e Juventus sembrano essere le squadre che si contenderanno il titolo di ‘campione d'Italia' fino alla fine e, come se non bastasse la rivalità storica, adesso si aggiungono anche altre polemiche.

Sul campo azzurri e bianconeri continuano a battersi e rispondersi a suon di vittorie e nelle ultime 48 ore se le sono suonate anche a livello dialettico: dagli affari di mercato alla ‘questione calendario' posta da Maurizio Sarri nel post partita con l'Atalanta sono diverse le situazioni intricate che alimentano il fuoco in vetta al campionato di Serie A.

Le polemiche su calendario e mercato.

Dopo le polemiche arrivate nelle conferenze pre scontro diretto dello scorso dicembre, tutte concertate sulle troppe gare nel periodo d'autunno; ecco che si riaccende la polemica sul calendario: Sarri dopo ha vittoria di Bergamo ha voluto dire la sua sulla disposizione delle prossime 8 gare di campionato, quando il Napoli giocherà sempre dopo la Juve, e ha tirato un po' le orecchie alla Lega che, però, ha risposto subito provando a non far alzare nessun polverone in merito. Troppo tardi. Alla protesta del tecnico azzurro Massimilano Allegri ha riposti senza troppi giri di parole dopo la gara del Monday Night contro il Genoa: "Se sei fuori dalle coppe giochi dopo, semplice". Una risposta precisa, piccata che ha quel retrogusto di frecciatina nei confronti del rivale.

Come se non bastasse tutto questo Sarri ha risposto con ironia, ma non troppa, ad una domanda di mercato sull'affare Politano ("Marotta l'ha dichiarato incedibile"), calciatore del Sassuolo, in orbita Juventus, molto ben visto dal tecnico dei partenopei ma che il club emiliano non vuol cedere per nessuna ragione.

Il calendario e gli incastri: chi ha ragione?

Lasciando perdere le beghe riguardanti il mercato, proviamo a capire dove e come avrebbe potuto modificare il calendario la Lega. Partiamo dal prossimo weekend: la Juventus giocherà sabato, un giorno prima rispetto al Napoli, in dell'andata della semifinale di Coppa Italia. Il 4 febbraio i bianconeri scenderanno in campo qualche ora della squadra di Sarri, in campo a Benevento nel posticipo (la settimana successiva non ci sono impegni).

Il fine settimana successivo la Juve anticiperà al venerdì a Firenze in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League mentre il Napoli sarà in campo nell'anticipo delle 20:45 del sabato. La gara dopo i bianconeri di Allegri giocheranno alle 12.30 il derby con il Toro mentre gli azzurri, dopo il giovedì di Europa League, saranno di scena al San Paolo alle ore 15:00 contro la Spal. Per il Napoli lo scenario sarà identico anche la settimana successiva: dopo trasferta in casa del Lipsia, scenderanno in campo a Cagliari un giorno dopo la partita della Juventus.

Le due squadre che si stanno contendendo il titolo saranno in campo a distanza di poche ore sabato 3 marzo, quando la Juventus anticiperà alle ore 18:00 per il ritorno degli ottavi di Champions League mentre il Napoli giocherà con la Roma nel serale.

Per quanto riguarda le due giornate che seguono la Lega ha ipotizzato la possibile qualificazione del Napoli agli ottavi di Europa League ed è per questo che gli azzurri scenderanno in campo per due volte di fila nel posticipo domenicale e, di conseguenza, dopo la Juve.

In pratica soltanto in una circostanza, ovvero per la giornata del 4 febbraio (Juve-Sassuolo e Benevento-Napoli), la Lega avrebbe potuto cambiare gli impegni degli azzurri e dei bianconeri per dare un'alternanza nel calendario mentre per le restanti gare bisogna conciliare con gli impegni di coppa.