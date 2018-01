Vincere qui ci dà gusto, l'Atalanta ci ha sempre messo in difficoltà ed inoltre abbiamo fatto particolarmente contenti i nostri tifosi.

Sono queste le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky subito dopo l'importante vittoria della sua squadra sul campo dell'Atalanta. La Dea è un po' la bestia nera degli azzurri in questi ultimi anni e poco meno di un mese fa aveva eliminato i partenopei dalla Coppa Italia.

Il tecnico del Napoli è parso molto soddisfatto della prova dei suoi in casa della squadra di Gasperini, che nella prima parte della gara aveva messo in difficoltà gli azzurri

È stato un Napoli diverso perché abbiamo preparato questa gara in maniera diversa rispetto al solito. Abbiamo avuto difficoltà in passato contro l'Atalanta ed abbiamo cercato di aggirare queste difficoltà provando altre cose.

Sarri e il calendario: Giocare dopo la Juve? Errore Lega.

La vittoria di Bergamo permette al Napoli di rimanere in testa davanti alla Juventus, impegnata domani con il Genoa in casa. I bianconeri nelle prossime 8 gare giocheranno sempre prima dei partenopei e questa cosa a Sarri non sembra piacere molto

Vedendo il calendario, la Juve ha gare abbastanza abbordabili, a parte che per la Juventus lo sono tutte, e questo potrebbe metterci pressione. Penso sia stato un errore mastodontico fatto dalla Lega, in alcune gare si poteva mediare e creare soluzioni simili, quindi o giocare in contemporanea o fare giocare qualche gara avanti noi. Si é verificata una combinazione su un milione. Mi dispiace, sono certo che si sia verificata in buona fede, ma un minimo di dubbio sulle capacità di chi deve organizzare queste cose mi viene.

Sarri e il battibecco con Insigne: Tutto ok.

L'allenatore del Napoli ha parlato della reazione di Insigne al momento della sostituzione

Normali cose di campo perché voi non avete le telecamere durante gli allenamenti. Io e lui litighiamo e facciamo pace 3-4 volte alla settimana, quindi tutto normale.

Sarri e i fischi a Koulibaly: Penso si sia tranquillizzato.

Il tecnico azzurro si è espresso sui fischi a Kalidou Koulibaly, che hanno accompagnato il difensore senegalese per tutto l'arco della gara

Penso che gli sia passato, ci sono varie forme di razzismo, quella più fastidiosa é quella che succede a lui, ma anche ‘terroni' per 90′ non é simpatico.

Sarri e il mercato: Qualche alternativa ci farebbe comodo.

Infine due parole sul mercato, sulla possibilità di prendere qualcuno per avere delle alternative e sul rifiuto di Simone Verdi