Contava solo vincere per Massimiliano Allegri contro il Genoa. Il tecnico della Juventus non può che essere soddisfatto dei 3 punti conquistati nel monday night contro i rossoblu e sbotta quando qualcuno sottolinea l'1-0 risicato e la prestazione non brillante dei suoi. Quello che contava era il risultato, per rispondere al Napoli che aveva già giocato e vinto in casa dell'Atalanta e ritrovare il ritmo giusto dopo la sosta rivelatasi infausta per la Juve in precedenza. Importante dunque rimanere in scia degli azzurri che nelle prossime 8 partite giocheranno sempre dopo i bianconeri, una scelta di calendario quella della Lega che ha fatto arrabbiare Sarri.

Allegri e il tweet post Juventus-Genoa.

Oltre alle classiche interviste di rito nell'immediato post partita di Juve-Genoa, non poteva mancare l'appuntamento con il cinguettio su Twitter a commento della gara. Allegri ha ribadito l'importanza della vittoria sui rossoblu, un match in cui contava solo il risultato: "Rientrare dalle soste è sempre complicato, i tre punti sono l'unica cosa che importa: nella maratona della Serie A serve un ritmo costante".

Sarri e la polemica con la Lega per il calendario.

Adesso la Juventus giocherà sempre prima del Napoli nelle prossime 8 partite. Una scelta che ha fatto arrabbiare Maurizio Sarri che ha puntato il dito contro il calendario e la scelta della Lega Serie A, per una situazione che potrebbe mettere sotto pressione la sua squadra. Se la Lega ha provveduto a rispondere al tecnico sottolineando l'equilibrio tra posticipi e posticipi, anche Allegri si è espresso sull'argomento.

Allegri sul calendario di Juventus e Napoli.

L'allenatore bianconero ha spento ai microfoni di Premium ha risposto così alla domanda sulle polemiche relative al calendario del campionato: "Quando mi portano il calendario, vedo le partite e giochiamo. Non è di mia competenza, non sta nemmeno a me replicare a Sarri che dovrebbe essere felice per ciò che sta facendo. E' primo e insieme alla Juve sta dando vita ad un bel duello provvisorio, perché le altre non sono tagliate fuori. Ci sono gli organi competenti per il calendario. Noi quando c'è da giocare, il giorno prima andiamo in ritiro e quello dopo giochiamo".

Chi gioca le Coppe scende in campo prima.

Allegri in conferenza stampa ha riservato una stoccata all'allenatore del Napoli evidenziando la necessità di giocare prima per una squadra che è ancora in lotta su 3 fronti al contrario degli azzurri eliminati in Coppa Italia e Champions e che scenderanno in campo il giovedì per l'Europa League: "I vantaggi li conosco solo quando la squadra vince, quando la squadra vince ha tutti i vantaggi del mondo. Certe frasi lasciano il tempo che trovano. Se sei in Coppa Italia e Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo".