Ancora a muso duro il Napoli e la Lega Calcio di Serie A dopo le parole dell'allenatore dei partenopei che guardando al calendario non è stato in silenzio, evidenziando come nelle prossime partite il Napoli giocherà sempre prima della Juventus, mettendo forti pressioni sulle spalle dei giocatori e soprattutto favorendo i bianconeri che scenderanno in campo con il risultato avversario già acquisito, potendosi eventualmente gestire.

La rabbia di Sarri.

Accuse dure, un pensiero che nel merito non ammette repliche perché nelle prossime otto gare di campionato il Napoli scenderà effettivamente sempre prima della Juventus. Un ‘gap' per Sarri che ha puntato il dito alla Lega ‘colpevole' a suo dire – di aver programmato la sfida scudetto tra Napoli e Juventus, con i bianconeri che giocheranno diverse gare con il risultato dei partenopei già conosciuto: "Questo potrebbe metterci un po' di pressione perché tra queste otto partite magari ce ne sono quattro obbligate per gli impegni europei, ma nelle altre si poteva un pochino mediare".

La replica della Lega Calcio.

La Lega Calcio non è rimasta a guardare, replicando all'allenatore degli azzurri. Perché se nello specifico Sarri può avere anche ragione, guardando il quadro generale ha torto. "Nelle 29 giornate programmate fino ad ora la Juve gioca per prima 15 volte, il Napoli 14. Il bilancio è pressoché identico". La precisazione della Lega Serie A a LaPresse in risposta alle parole odierne del tecnico dei campani Maurizio Sarri che aveva definito "un errore mastodontico della Lega" la decisione di far giocare i partenopei sempre dopo i bianconeri.