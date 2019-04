Per la prima volta affronterà la Juventus con la maglia dell'Inter. Radja Nainggolan, dopo aver saltato il match dell'andata, è pronto a scendere in campo al Meazza contro i campioni d'Italia nel derby d'Italia in programma sabato sera al Meazza. Una partita mai banale per il "ninja" che spesso e volentieri in passato si è reso protagonista di accesi duelli in campo e sui social, con i tifosi bianconeri. Ai microfoni di Dazn, Nainggolan ha raccontato tutta la sua voglia di conquistare 3 punti che sarebbero fondamentali in chiave Champions.

Verso Inter-Juventus, Nainggolan sfida i bianconeri

Radja Nainggolan in una lunga intervista a Dazn ha parlato di Inter-Juventus, match che sarà trasmesso proprio sulla piattaforma streaming sabato 27 aprile alle 20.30. Il giocatore belga ha spiegato il perché quella contro i bianconeri rappresenti una gara speciale per lui: "E' sempre stata una partita particolare per me perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da tanti anni e penso che qualsiasi squadra vorrebbe battere la Juve. Per noi è una partita importante per raggiungere il nostro obiettivo".

Cosa è mancato all'Inter per tenere testa alla Juventus, il parere di Nainggolan

Se la Juventus ha già conquistato la certezza matematica della vittoria dello scudetto, l'Inter dovrà blindare la qualificazione alla Champions. Fondamentale vincere contro i bianconeri e cancellare i risultati altalenanti della stagione: "La nostra stagione? È mancata un po' di maturità per invertire la rotta e riprendersi subito dopo un brutto momento. Nell'ultima partita di Champions ad esempio bastava vincere, dopo quella delusione sono arrivati dei risultati negativi". E chissà che Nainggolan non si tolga la soddisfazione di un nuovo inchino ai tifosi: "L'esultanza dopo il gol con il Bologna? È stato istinto, ho fatto l'inchino ai tifosi. La gente mi aspettava da tanto, ho avuto un infortunio in ritiro saltando tutta la preparazione. Non vedevo l'ora di cominciare e quando ho segnato all'esordio, è stato come dire: ‘Mi sono presentato'. Alla fine è andata diversamente da come mi aspettavo perché poi mi sono rifatto male dopo poche giornate. E ho ricominciato da capo di nuovo"

Nainggolan, la prima stagione all'Inter e il riferimento al caso Icardi

Adesso dopo i tanti infortuni della stagione, Nainggolan sembra aver trovato la continuità giusta. E' il momento di togliersi soddisfazioni per il ninja e per l'Inter che ha superato momenti difficili, in campo e fuori (il riferimento sembra essere al caso Icardi): "Spero di non avere più infortuni e migliorare fisicamente. Mi auguro che i tifosi riescano a vedere il miglior Nainggolan. L'importante quest'anno è centrare l'obiettivo, abbiamo fatto un cammino importante con alcune difficoltà ed episodi che hanno danneggiato un po' tutti".

Radja Nainggolan e l'amicizia con Miralem Pjanic

Inevitabile una battuta sull'incrocio con Miralem Pjanic. I due sono rimasti molto amici dai tempi dell'esperienza condivisa con la maglia della Roma. Per Nainggolan, il bosniaco è più di un amico: "L'ho sentito qualche giorno fa perché aveva bisogno di biglietti (scherza il ‘Ninja' ndr). Miralem è uno di famiglia, non importa quale ora o data. È una persona importante per me e abbiamo fatto un percorso insieme, è un ragazzo che sento spesso e volentieri".