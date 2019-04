Inter-Juventus è il match di cartello della 34a giornata di Serie A. Sabato 27 aprile alle 20.30 (diretta tv e streaming su DAZN) nella cornice dello stadio Meazza va in scena il derby d'Italia. La squadra nerazzurra a caccia di una vittoria che permetterebbe di ipotecare la qualificazione alla prossima Champions dovrà vedersela con quella di Allegri già laureatasi matematicamente campione d'Italia, ma intenzionata a chiudere in bellezza la stagione, espugnando il campo degli storici rivali.

Inter-Juventus, i precedenti e le statistiche: quello che c'è da sapere sul derby d'Italia

Inter-Juventus valida per l'anticipo del sabato della 34a giornata di Serie A è la sfida numero 172 tra le due compagini nel massimo campionato. Lo storico dei confronti tra nerazzurri e bianconeri, fa registrare al momento 82 vittorie da parte della Vecchia Signora, contro le 46 degli avversari con 43 pareggi. 236 i gol segnati dalla formazione piemontese e 199 da quella lombarda. Quest'ultima in casa ha realizzato complessivamente 133 marcature subendone 95, mentre la Juve davanti ai propri tifosi ha trovato la via del gol in 151 occasioni, incassandone 66.

La prima vittoria dell'Inter e quella della Juventus nel derby d'Italia

Sono passati ben 89 anni dal primo confronto tra le due squadre in Serie A, il 2 febbraio 1930 quando l'allora Ambrosiana espugnò il campo della Juventus 2-1 grazie alle reti di Giuseppe Meazza e Umberto Visentin. Per il primo successo della Vecchia Signora invece bisognerà aspettare l'anno successivo, il 18 gennaio 1931, quando la partita si concluse 2 a 3 grazie ai gol di Giovanni Vecchina, Renato Cesarini e Giovanni Ferraris.

Qual è stata l'ultima vittoria dell'Inter sulla Juventus e il precedente della scorsa stagione

L'ultima vittoria dell'Inter sulla Juventus in Serie A risale al 18 settembre 2016, quando la squadra all'epoca allenata da De Boer s'impose a sorpresa (riscattandosi dopo un inizio di stagione assai difficile che costerà poi la panchina al tecnico olandese) con il risultato di 2-1 grazie ai gol dei soliti noti Icardi e Perisic. Partita ricca di gol ed emozioni quella della scorsa stagione che ha fatto registrare l'ultimo successo della Juventus al Meazza: un match fondamentale in chiave scudetto per la formazione di Massimiliano Allegri che sotto di un gol riuscì nel finale ad imporsi 3-2 grazie al Pipita Higuain. Nella sfida dell'andata la squadra bianconera ha vinto di misura allo Stadium contro l'Inter grazie alla rete segnata al 66° da Mario Mandzukic.