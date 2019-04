Inter-Juventus non sarà una partita come tutte le altre per Joao Cancelo. L'esterno portoghese è il grande ex della gara avendo giocato nella scorsa stagione con la maglia nerazzurra. Un'esperienza considerata fondamentale per il classe 1994, che è riuscito a mettersi in mostra in Serie A, conquistando le attenzioni della società bianconera che lo ha prelevato in estate con un'operazione da circa 40 milioni di euro.

Joao Cancelo, l'esperienza all'Inter utile per approdare alla Juventus

Ai microfoni di DAZN Joao Cancelo ha parlato del suo passato all'Inter a pochi giorni dal derby d'Italia contro la Juventus: "Sono grato a Spalletti, mi ha aiutato molto. Per me i mesi all'Inter sono stati molto importanti, mi hanno permesso di venire alla Juventus, il club migliore d'Italia, con mister Allegri, uno dei migliori del mondo". Solo parole di ringraziamento per l'Inter, ma la volontà è quella di restare a lungo alla Juventus: "Quest'anno ho imparato tantissimo, con grandi persone, grandi amici e anche grandi professionisti. Voglio continuare nella Juventus, continuare a scrivere il mio futuro qui. Sono migliorato molto in un anno passato qui sotto tanti aspetti".

Cancelo e la stima per Pjanic e per Cristiano Ronaldo

E Cancelo racconta di essere cresciuto e non poco grazie alla possibilità di allenarsi con giocatori di caratura internazionale: "Quando ti alleni con i migliori, automaticamente anche tu migliori. Quando ti alleni con giocatori come Douglas, Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, ma anche Bonucci e Chiellini migliori anche gli aspetti in cui sei più carente. Io voglio migliorare tanto e diventare uno dei migliori". Il portoghese è rimasto molto colpito da Pjanic, oltre al connazionale Cristiano Ronaldo: "Quello che all'inizio mi ha impressionato di più nei miei primi giorni trascorsi qui è stato Pjanic, è un giocatore molto intelligente, ancor prima di ricevere palla, sa già cosa fare e all'inizio mi colpì. È davvero un grande giocatore. Cristiano è questo: lavoro, talento e dedizione e questo lo rende uno dei migliori giocatori di sempre. Non è un caso che abbia vinto cinque Palloni d'oro. Ci è riuscito grazie a tutto al lavoro, al talento e all'impegno che mette in tutto quello che fa. È un grandissimo atleta e professionista, noi più giovani dobbiamo imparare da lui".

Bentancur vuole rimanere alla Juventus a vita

Sulla stessa lunghezza d'onda ai microfoni di Sky, Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano oltre a parlare della sfida contro l'Inter ha fatto il punto anche sul suo futuro in bianconero: "E stato incredibile vincere il secondo scudetto con la Juve. Adesso voglio vivere al meglio il finale di stagione. Lo scudetto è già nostro ma dobbiamo dimostrare ancora di averlo meritato, quindi a San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva. Sarà una partita difficile e bella, in un grande stadio come San Siro. La Champions per noi è stato un brutto colpo e una delusione, ma non dobbiamo però dimenticarci che abbiamo vinto ancora una volta lo scudetto. La cosa positiva è che ogni anno giochiamo la Champions e potremo rifarci, siamo già concentrati sulla prossima stagione perché vogliamo riportare la coppa in Italia. Il mio futuro? Fosse per me resterei qui a vita, la Juve è una squadra incredibile. Non abbiamo ancora parlato di prolungamento, anche perché ho ancora tre anni di contratto. Per questo voglio godermi ogni momento".