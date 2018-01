Che la stagione del Milan, ad oggi, non rappresenti proprio ciò che si aspettavano i tifosi rossoneri in estate dopo il mercato estivo, è sotto gli occhi di tutti. Dove sono finiti gli acquisti da urlo messi a segno da Mirabelli e Fassone? Il loro rendimento si può dire soddisfacente? Per qualcuno sicuramente si, basti pensare a Kessie e Borini, ma per la maggiori parte dei nuovi arrivati, al momento, i top player che avrebbero dovuto risollevare le sorti del club, non si stanno rivelando come tali. E’ il caso di Bonucci, Biglia, Kalinic, Andrè Silva, ma anche del difensore centrale Mateo Musacchio.

Inizialmente schierato con continuità da Montella ma finito pian piano ai margini del progetto nelle ultime gare allenate dall’attuale tecnico del Siviglia e oggi da Gattuso. L’ex Villarreal è in panchina da diverso tempo ma forse, la sosta del campionato, gli è servita per ricaricare le pile e rimettersi in marcia al meglio. Cosa l’avrà aiutato? Sicuramente la sua sexy fidanzata: la bellissima Irene Gonzalez. Un suo scatto sotto la doccia, pubblicato su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i tifosi rossoneri che adesso si aspettano di vederla subito sulle tribune di ‘San Siro’. Ma andiamo a vedere chi è questa splendida musa del difensore del Milan.

Dalla Spagna all’Italia: tutti pazzi per Irene.

La Liga spagnola ne andava pazza. Già, perchè l’acquisto da parte del Milan di Musacchio, avrà sicuramente fatto piangere i tifosi del ‘sottomarino giallo’ per la cessione di uno dei suoi pilastri dopo diversi anni della difesa del Villarreal, ma ha lasciato tanto rammarico anche per il conseguente addio della sua splendida compagna. Irene Gonzalez Toboso è infatti diventata una delle wags più sensuali del panorama italiano dopo esserlo stata già anche di quello spagnolo.

Sguardo ammaliante, curve da brividi e viso perfetto, Musacchio è davvero un uomo fortunato per tutti. Oltre che una bellezza esplicita e palese sotto gli occhi di tutti, la bella spagnola vanta anche una laurea in chirurgia estetica. Ma non è tutto, perchè la bella dottoressa non si è di certo fermata qui. E’ anche influencer sui social e fra uno scatto e l’altro, la bruna compagna di Mateo ha anche il tempo di dedicarsi alla sua professione di chirurgo plastico.

Anestesista e modella nel tempo libero.

La bella Irene, a giudicare dalle foto, avrebbe le forme giuste per diventare famosa nel mondo dello spettacolo, anche grazie ad un lato B da urlo, ma nella vita ha deciso di intraprendere, come dicevamo, un'altra strada. La ragazza, che prima dell’arrivo a Milano di Mateo, viveva e lavorava a Madrid (non è detto infatti che ancora oggi faccia da spola fra l’Italia e la Spagna), è infatti una dottoressa anestesista. Solo occasionalmente lavora anche come modella, ma si tratta più di un passatempo che di un vero e proprio lavoro.

O forse è solo un'opportunità per arrotondare (anche se questo non pensiamo sia un grande problema per la compagna di Musacchio). Fisico da top model e studi in medicina, Irene Gonzales Toboso con il fidanzato Mateo Musacchio, abbiamo cominciato a conoscerla già la scorsa estate apprezzandone la bellezza immensa. Prima di arrivare a Milano infatti, si è concessa una lunga vacanza a Ibiza con il difensore. Momenti spensierati, immortalati da decine di foto presenti ancora oggi sui social media, sul suo profilo Instagram.

Il suo profilo Instagram da perdere la testa.

Modella nel tempo libero, dottoressa come lavoro principale, Irene è una wags sicuramente diversa dalle altre che sono soprattutto presenti nel mondo dello spettacolo. Non è un caso, se in pochissimi giorni dopo l’arrivo di Musacchio al Milan, i followers della Gonzalez siano aumentati in maniera esponenziale soprattutto per le tante foto presenti sul suo profilo Instagram. Neanche poche! Tantissime e spesso che lasciano davvero poco all’immaginazione. In alcune foto, la bella Irene, l’abbiamo vista anche allo stadio per tifare, con la maglia dell’Argentina, la convocazione del suo Mateo in Nazionale.

Viaggi, lavoro e l’amore per il difensore centrale del Milan fra le sue più grandi passioni che vengono puntualmente postate tutte sul noto social network dedicato alle fotografie. E a giudicare proprio dagli ultimi scatti, pare sia stata fulminata proprio dall’Italia e da Milano con il Duomo sempre in bella mostra a fare più volte da sfondo al suo bellissimo corpo sensuale messo in primo piano e pronto a far impazzire tifosi e followers di tutto il mondo. Un acquisto davvero importante per il Milan che più che Musacchio, sembra apprezzare di più le curve della bella Irene in questo momento.

Lo scatto in doccia che ha fatto impazzire i tifosi.

La sosta del campionato italiano, ha dato l’occasione a diversi calciatori di potersi andare a rilassare con le proprie compagne nelle località più esotiche e calde del mondo in attesa del ritorno in campo. Un modo per ricaricare le pile e rimettersi nuovamente in corsa per rincorrere gli obiettivi dei vari club d’appartenenza. Dalle foto di Wanda Nara a quelle di Astrid Bell (compagna di Karsdorp), passando per la sempre in formissima Michela Persico e non solo, sono state le wags che hanno approfittato della pausa per deliziare il popolo di Instagram con foto a dir poco bollenti.

E dopo l’exploit anche della sempre stupenda Jessica Immobile, il vero colpo di coda l’ha dato proprio Irene Gonzalez con uno scatto in doccia a dir poco sexy. Lato B in bella mostra e corpo coperto da un costumino che lasciava davvero poco all’immaginazione. In pochissimi minuti lo scatto ha fatto registrare , al momento, più di 5000 like a dimostrazione del grande seguito di pubblico della sexy Irene.

Irene e l’amore per il cibo italiano.

A differenza di quanto si possa pensare, nonostante un fisico mozzafiato che non mostra alcuna sbavatura, Irene sembra apprezzare l’Italia anche dal punto di vista gastronomico (e ci mancherebbe altro). Su Instagram spesso infatti vediamo postate diverse fotografie che mettono in bella mostra pietanze molto gustose e non sempre prive di grassi. Ciambelle al cioccolato, aperitivi esclusivi, panini e chi più ne ha più ne metta, mettono in evidenza un aspetto molto importante della compagna di Musacchio che, evidentemente, nonostante voglia sempre sentirsi in forma e mostrare fiera le sue curve, non rinuncia al piacere del buon cibo.

Un altro aspetto che mette ancor di più in luce questa wags d’altri tempi che ha stregato il pubblico della Serie A e che adesso avrà il compito, non facile, di rimettere in riga magari anche lo stesso Musacchio, pronto a riconquistare Gattuso anche grazie alla spinta decisiva della splendida Irene.