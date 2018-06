Manca meno di una settimana all’inizio del Mondiale di Russia. Ormai tutti i 32 ct hanno fatto le loro scelte e hanno ultimato la propria preparazione in vista della rassegna iridata. Il cammino d’avvicinamento a quella che è una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo che prenderà il via il 14 giugno prossimo si sta esaurendo e in questi giorni andremo ad analizzare uno per uno gli 8 gironi che raggruppano le 32 pretendenti al titolo di Campione del Mondo. Ecco l’analisi dettagliata del Girone B.

Derby iberico per la vittoria, ma occhio al Marocco

Il Girone B vede più equilibrio rispetto al Girone A. Con la presenza di Spagna e Portogallo nello stesso gruppo alla vigilia non può esserci una compagine favorita per ottenere il primo posto. I lusitani con Fernando Santos al timone si presentano infatti da Campioni d’Europa in carica con una rosa sicuramente più “povera” rispetto a quella spagnola ma con un Cristiano Ronaldo in più in grado di fare la differenza. Accanto al fenomeno di Madeira però un mix di esperienza e gioventù che può far ben sperare i tifosi portoghesi: confermati gli ultratrentenni Rui Patricio, Pepe, José Fonte, Bruno Alves, Joao Moutinho, Manuel Fernandes e Ricardo Quaresma, nutrito anche il gruppo dei giovanissimi under 23 con Ruben Dias, l’ex Sampdoria Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva, Gelson Martins e il milanista André Silva.

Dal canto loro gli spagnoli si ritrovano ai nastri di partenza della rassegna iridata con la seconda rosa più preziosa delle 32 partecipanti, dietro soltanto a quella della talentuosissima Francia. Secondo il portale specializzato Transfermarkt infatti il valore di mercato complessivo dei 23 uomini scelti da Julen Lopetegui supera il miliardo di euro. La Roja si presenta in Russia con una rosa di grande qualità composta soprattutto dai blocchi storici di Real Madrid (Sergio Ramos, Nacho Fernandez, Daniel Carvajal, Isco, Asensio e Vazquez), Barcellona (Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets e Andreas Iniesta probabilmente all’ultimo Mondiale della sua carriera) e Atletico Madrid (Saul Niguez, Koke e Diego Costa). A cui si aggiungono tra gli altri anche gli “inglesi” David De Gea, Nacho Monreal, Cesar Azpilicueta, David Silva e il “tedesco” Thiago Alcantara, per una nazionale che si candida ha recitare un ruolo da grande protagonista in terra russa.

La sorpresa di questo Girone B potrebbe essere rappresentata dall’outsider Marocco. La nazionale del ct Hervé Renard arriva a questa Coppa del Mondo con alcune individualità niente male che se dovessero esaltarsi potrebbero innalzare anche il livello qualitativo dei compagni. La colonna portante della nazionale marocchina è certamente rappresentata dal difensore e capitano che gioca nella Juventus Medhi Benatia, dal trequartista, attualmente al Galatasaray, Younes Belhanda e dall’esterno dell’Ajax Hakim Ziyech, a cui però si aggiungono dei giovani interessantissimi come il 19enne terzino del Real Madrid Achraf Hakimi, la mezzala 21enne del Caen Youssef Aït Bennasser, o il 20enne esterno offensivo dello Schalke 04 Amine Harit. Contro due corazzate come Spagna e Portogallo per loro sarà molto difficile passare il turno, ma qualora una delle due dovesse avere una battuta d’arresto i nordafricani potrebbero approfittarne.

La cenerentola Iran

Il ruolo di cenerentola del Girone B almeno alla vigilia sembra spettare all’Iran del ct portoghese Carlos Queiroz. La rosa con cui il Paese mediorientale si presenta ai nastri di partenza della rassegna iridata è infatti, secondo il portale specializzato Transfermarkt, 28a per valore di mercato (superiore soltanto a quelle di Costa Rica, Perù, Arabia Saudita e Panama) e presenta soltanto due calciatori, i due attaccanti Alireza Jahanbakhsh dell’Az Alkmaar (21 gol e 12 assist in 33 presenze stagionali in Eredivisie) e Sardar Azmoun del Rubin Kazan (23 reti in 32 apparizioni con la nazionale iraniana), che sembrano avere una qualità maggiore rispetto al resto dei compagni. Una Nazionale che sulla carta sembra dunque esser già condannata all’ultimo posto di questo girone.

Le stelle: CR7 vs Isco, è sfida Real

Nessun dubbio su quale sia la stella più lucente del Portogallo. Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’Oro, reduce dalla terza vittoria di fila in Champions League con la maglia del Real Madrid, sarà senza possibilità di smentita il leader carismatico e tecnico a cui i lusitani si appiglieranno per andare il più avanti possibile nella rassegna iridata. Il 33enne di Madeira arriva in Russia al termine di una stagione che lo ha visto ancora una volta grande protagonista con 44 gol realizzati in altrettante apparizioni in maglia merengues (26 in Liga, 15 in Champions, 2 nel Mondiale per Club e 1 nella Supercopa spagnola conquistata ad inizio stagione).

Già nel primo match del girone dovrà affrontare ben 6 compagni di squadra al Real Madrid tra cui anche l’altra stella molto attesa di questo Girone B, vale a dire il talentuosissimo Isco. Il trequartista 26enne diventato punto fisso della Roja nonostante la storica vittoria in Champions League non viene da un’annata esaltante come dimostrano i soli 9 gol e 10 assist messi a referto nelle 49 presenze con il Real, ma nelle ultime 8 gare disputate con la casacca della Spagna è sembrato finalmente prendere per mano la selezione giallorossa: ne sono testimonianza le 7 marcature (doppietta contro l’Italia e tripletta contro l’Argentina) e i 2 assist realizzati. Adesso avrà l’occasione per prendersi finalmente tutta la scena, magari battendo il compagno Cristiano Ronaldo che più di una volta lo ha offuscato.

Le probabili formazioni

Portogallo

4-4-2: Rui Patricio; Cedric, Fonte, Pepe, Guerreiro; Silva B., Carvalho W., Moutinho, Joao Mario; Andre Silva, Ronaldo. Ct: Santos.

Spagna

4-3-3: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Iniesta; D. Silva, Diego Costa, Isco. Ct: Lopetegui.

Marocco

4-2-3-1: Munir; Dirar, Benatia, Hakimi, Saiss; El Ahmadi, Boussoufa; Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib. Ct: Renard.

Iran

4-3-3: Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Montazeri, Mohammedi; Ansarifard, Shojaei, Hajsafi; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi. Ct: Queiroz.

Il calendario del Girone B

1a giornata

Venerdì 15 giugno ore 17 (diretta tv Italia 1): Marocco – Iran

Venerdì 15 giugno ore 20 (Canale 5): Portogallo – Spagna

2a giornata

Mercoledì 20 giugno ore 14 (Italia 1): Portogallo – Marocco

Mercoledì 20 giugno ore 20 (Italia 1): Iran – Spagna

3a giornata

Lunedì 25 giugno ore 20 (Italia 1): Spagna – Marocco

Lunedì 25 giugno ore 20 (Canale 20): Iran – Portogallo