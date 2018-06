Per molti calciatori convocati nelle 32 rose delle Nazionali che prenderanno al Mondiale di Russia che comincerà il prossimo 14 giugno la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo sarà l’unica occasione di mettersi in mostra a livello internazionale. Se da un lato ci saranno i campionissimi il cui cartellino è valutato oltre i 100 milioni di euro, dall’altro ci saranno anche calciatori la cui valutazione non arriva al momento nemmeno a 500mila euro. E proprio di questi calciatori ci occuperemo in questa occasione andando ad analizzare quali sono i calciatori meno “preziosi” di Russia 2018.

Escobar e Tejada: ‘povero’ Panama

Secondo il valore di mercato assegnato ad ogni calciatore dal portale specializzato Transfermarkt i due calciatori con la valutazione più bassa tra quelli presenti ai nastri di partenza della rassegna iridata sono due compagni di squadra. Con soli 175mila euro di valutazione infatti ci sono due calciatori che fanno parte della rosa del Panama del ct Hernan Gomez qualificatosi per la prima volta nella sua storia alla fase finale di un Mondiale. Si tratta del 23enne difensore centrale dei New York Red Bulls Fidel Escobar, due sole presenze nelle prime 13 giornate della Major League Soccer 2018, e del centravanti 36enne di proprietà dei peruviani dello Sport Boys Luis Tejada, veterano della nazionale dello Stato centramericano con la quale vanta 104 presenze e 43 gol realizzati che ne fanno il miglior marcatore della storia della selezione panamense.

Da Skulason a Rodriguez: l’esperienza ‘non paga’

A quota 200mila euro di valutazione troviamo poi tre calciatori di tre diverse nazionalità. Appaiati in questa classifica dei meno “preziosi” ci sono infatti il 35enne mediano islandese di proprietà del Karabükspor Olafur Ingi Skulason (16 presenze e una rete nell’ultima Super Lig turca), il 34enne difensore centrale della Costarica Jhonny Acosta che milita tra le fila della colombiana Rionegro Águilas, e il 32enne portiere peruviano, capitano del Club UTC, José Carvallo. Di poco superiore il valore del compagno di squadra di quest’ultimo, vale a dire il 34enne difensore centrale del Perù e dei colombiani dello Junior, Alberto Rodriguez il cui cartellino è valutato invece 225mila euro.

in foto: I calciatori che andranno al Mondiale con il minor valore di mercato (fonte Transfermarkt)

Kawashima e Uzoho: portieri low cost da big 5

Con un valore di mercato di 250mila euro c’è poi un quartetto composto da altri due panamensi, l’attaccante 24enne Abdiel Arroyo e il difensore 26enne Harold Cummings, dal 20enne terzino destro della Costarica Ian Smith che gioca in Svezia con la maglia del Norrköping e dal 35enne portiere del Giappone Eiji Kawashima. Quest’ultimo è l’unico dei calciatori presenti in questa graduatoria ad aver giocato in uno dei top 5 campionati europei: nell’ultima stagione infatti ha disputato 30 gare in Ligue 1 con la maglia del Metz.

Tantissimi ancora i calciatori valutati meno di 500mila euro dal portale specializzato Transfermarkt, soltanto un altro però milita in uno dei 5 campionati più prestigiosi del Vecchio Continente. Si tratta del 19enne portiere nigeriano del Deportivo La Coruna Francis Uzoho, due presenze nell’ultima Liga, valutato al momento solo 300mila euro.