Alla nazionale messicana e ai suoi tifosi la sconfitta contro il Brasile non è ancora andata giù. Mentre Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono già a casa, in Messico (e non solo) si parla soprattutto di Neymar e del suo comportamento durante l'ottavo di finale contro il "Tricolor". Il brasiliano del Paris Saint-Germain, secondo le accuse arrivate dai giocatori del ct Juan Carlos Osorio, avrebbe infatti provocato e simulato per tutta la partita.

Oltre a quello che ha combinato in campo, "O'Ney" si è inoltre lasciato andare anche ad una dichiarazione finale che ha avuto l'effetto di far salire la rabbia messicana fino ai livelli di guardia: "Prima della partita hanno parlato troppo – ha dichiarato Neymar a "Globoesporte" – Ora tornano a casa". Una battuta che ha ovviamente scatenato la dura reazione di alcuni giocatori e del selezionatore Osorio.

L'accusa del commissario tecnico del "Tricolor"

"Se Neymar non sopporta di essere sfiorato, che si dedichi a un altro sport – ha spiegato Layun – Passa la maggior parte del tempo sdraiato a terra, diventa complicato giocare se gli arbitri gli permettono tutto". Un riferimento neanche troppo velato al "nostro" Gianluca Rocchi che, nonostante non sia cascato nella sceneggiata di Neymar dopo un presunto pestone di Layun, secondo i messicani avrebbe comunque avuto un occhio di riguardo per l'ex stella del Santos.

Dopo aver criticato il fischietto italiano, il commissario tecnico del Messico ha puntato il dito proprio contro Neymar: "È una vergogna per il calcio che si comporti così e che gli arbitri consentano simili sceneggiate e perdite di tempo – ha tuonato in conferenza stampa – Ieri si sono persi oltre quattro minuti per la sua pantomima, dovrebbero darci un taglio. Il calcio è un gioco per uomini, non per clown".