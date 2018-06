Dopo tante chiacchiere e dopo una fase a gironi che ha sollevato più di un dubbio, per Francia e Argentina è arrivato il momento di fare sul serio nel "dentro o fuori" della Kazan Arena. Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, si aprono infatti con il big match tra le squadre di Deschamps e Sampaoli: una sfida stellare che vedrà in campo grandi talenti e protagonisti del calibro di Antoine Griezmann e Leo Messi. Quella che verrà giocata in terra russa sarà la dodicesima sfida tra Blues e Albiceleste, con i precedenti che sorridono ai sudamericani: usciti dal terreno di gioco con la vittoria in ben sei situazioni.

Le scelte di Deschamps

Archiviato il girone C, chiuso al primo posto con sette punti, la nazionale francese ha l'obiettivo di saltare anche l'ostacolo argentino e proseguire spedita verso la finale. Dopo i giorni passati in ritiro, Deschamps pare deciso a schierare un 4-3-3 con il tridente delle meraviglie composto da Mbappè, Griezmann e Dembelè. Per il commissario tecnico transalpino sarà inoltre una partita suggestiva. In occasione della sfida contro Leo Messi, l'allenatore francese festeggerà la sua panchina numero 80 e diventerà il ct con più panchine nella storia dei Francia superando Raymond Domenech.

Sampaoli e il dubbio Higuain

Dopo essere stata al centro delle critiche per le prime due partite mondiali, Jorge Sampaoli è a caccia di una vittoria di prestigio che potrebbe regalare ulteriore slancio alla sua nazionale. Salvato dal gol di Rojo contro la Nigeria, il mister argentino opterà per un modulo speculare al collega francese. In porta ci sarà ancora Armani, mentre per il centrocampo e attacco continuano ad esserci due dubbi. Complice i problemi fisici di Enzo Pèrez, potrebbe infatti rientrare dal primo minuto il milanista Biglia. In avanti Leo Messi partirà da punta centrale, con Pavon e Di Maria esterni, anche se Gonzalo Higuain ha ancora qualche speranza di giocare dal primo minuto.

Le probabili formazioni

Francia (4-3-3) : Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. CT: Deschamps.

Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pèrez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. CT: Sampaoli.