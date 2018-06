E' stato fino ad ora il Mondiale delle grandi sorprese, con le fatiche delle superpotenze e le clamorose eliminazioni di Germania e Polonia. Nonostante tutto, Russia 2018 rimane uno spettacolo per gli occhi grazie soprattutto ai gol degli attaccanti rimasti in corsa per la finale di Mosca. Tra coloro che hanno scritto il loro nome nel referto mondiale, ci sono soprattutto i grandi bomber della Liga spagnola: Cristiano Ronaldo su tutti.

L'attaccante del Real Madrid è in buona compagnia, perché anche altri compagni di squadra hanno avuto la fortuna di andare in gol in questo Mondiale: Modric, Isco, Kroos e Nacho. Dalla sponda blaugrana la risposta non è però tardata ad arrivare, con i centri di Coutinho, Suarez, Mina, Messi, Rakitic e Paulinho. Un "Clasico" del gol, in salsa russa, che al momento segna un perfetto punteggio di parità: 9 gol dei madridisti, altrettanti quelli dei catalani.

Il dato deludente della Serie A

I tifosi spagnoli possono dunque sorridere di fronte a questo derby, e davanti al dato che rivela come la Liga sia il campionato meglio rappresentato nella classifica cannonieri di Russia 2018 con 31 reti segnate da 20 giocatori diversi. Anche la Premier League però non scherza. Grazie ai centri dei vari Lukaku, Kane e compagnia bella, il torneo britannico ha fatto registrare 30 marcature di 19 giocatori diversi, con Tottenham (8 centri) e United (6 gol) le squadre più prolifiche.

Senza la Nazionale azzurra, i tifosi italiani possono solo consolarsi guardando con attenzione alle prestazioni dei campioni che militano nella nostra Serie A. Una magra consolazione, dato che le reti "italiane" sono al momento soltanto sette e realizzate da altrettanti giocatori diversi. Meglio dei "nostri", hanno fatto i protagonisti della Bundesliga (10 gol), quelli della Russian Premier League (8) e i giocatori della Ligue 1 francese (8 gol).