E' il giorno della partenza per le stelle del Brasile. Giocatori e staff tecnico della Seleçao sono pronti a volare in Russia dove proveranno a cancellare la delusione per l'ultimo Mondiale disputato in casa e concluso in malo modo con il tracollo contro la Germania. Per spingere ulteriormente i calciatori verdeoro a dare il massimo, la Federcalcio ha fissato dei premi eccezionali per il raggiungimento dell'obiettivo iridato con la vittoria nella finale del 15 luglio.

Brasile, premi super per i giocatori in caso di vittoria dei Mondiali

A rivelare il tutto ci ha pensato la stampa brasiliana. Secondo le ultime indiscrezioni, la Federazione (CBF) avrebbe promesso a ciascun giocatore un milione di dollari, ovvero circa 860mila euro, in caso di vittoria dei Mondiali. Un somma eccezionale che non può che rappresentare uno stimolo assai importante per la Seleçao che parte tra le favorite di Russia 2018. Basti pensare che si tratta di un premio cinque volte superiore rispetto a quello incassato da Ronaldo e compagni, nel Mondiale 2002, vinto in finale contro la Germania.

Perché il Brasile potrà contare su premi così alti

A proposito del passato però bisogna specificare che il premio di un milione di dollari, racchiude anche i possibili riconoscimenti economici per i precedenti risultati. Non ci saranno premi per ogni partita, perché la Federcalcio brasiliana ha stabilito solo 3 tipi di bonus, ovvero uno per la qualificazione al Mondiale, uno in caso di approdo in finale e infine quello da un milione di dollari per la vittoria

Brasile, esordio e girone ai Mondiali 2018

La missione russa del Brasile dunque è ufficialmente iniziata. Gli occhi di tutti sono puntati su Neymar che spera di recuperare completamente dal brutto infortunio rimediato con il Psg. In patria non hanno dubbi sulle possibilità di vedere in campo la stella della Seleçao, già in occasione dell'esordio previsto per il 17 giugno contro la Svizzera. I verdeoro sono i principali favoriti per il primo posto del gruppo E in cui sono inserite anche Costa Rica e Serbia