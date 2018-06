Ci siamo. Manca ormai soltanto un giorno all’inizio del Mondiale di Russia. Da domani (si comincia con Russia – Arabia Saudita alle 17) potremo vedere in azione le 32 Nazionali che si sfideranno per centrare il titolo di Campione del Mondo. Alla vigilia però, almeno sulla carta, quelle più accreditate alla vittoria finale sono 8: dalle habitué Argentina, Germania e Brasile, alla dominatrice del nuovo millennio Spagna, dalle giovanissime e talentuosissime Francia e Inghilterra al promettentissimo Belgio, senza tralasciare i campioni d’Europa in carica del Portogallo. E così in molti, attraverso sistemi empirici, analitici, logici o puramente istintivi, hanno già fatto le loro previsioni. Tra questi anche la banca statunitense Goldman Sachs che ha utilizzato i big data per cercare di prevedere chi tra le 32 ha le maggiori probabilità di conquistare il titolo in Russia.

Il modello: big data e metodo empirico

Gli analisti di Goldman Sachs hanno utilizzato 200mila modelli, con un’immane mole di dati riguardanti le caratteristiche delle singole Nazionali, le loro recenti prestazioni e quelle dei singoli giocatori da cui sono composte, che rapportate ai gol segnati nelle singole gare dei Mondiali e degli Europei dl 2005 ad oggi, hanno reso possibile stabilire quali siano i fattori più “credibili” che aiutano a prevedere i punteggi delle partite in questo tipo di competizioni. Questi dati hanno quindi portato ad un numero enorme di previsioni, che sono state poi combinate tra di loro per creare una proiezione generale che, rapportate alla simulazione di oltre un milione di possibili evoluzioni del torneo, hanno portato a decretare per ciascuna squadra le possibilità che ha di superare ogni turno e quindi anche di laurearsi Campione del Mondo.

in foto: Lo sviluppo del tabellone di Russi 2018 secondo l’analisi fatta da Goldman Sachs

Le previsioni di Goldman Sachs

Ecco quali sono quindi le previsioni finali secondo Goldman Sachs:

Il 15 luglio sarà il Brasile a conquistare per la sesta volta nella sua storia il Campionato Mondiale di Calcio.

I finalisti sconfitti saranno i campioni uscenti della Germania (con ‘vendetta' brasiliana per il "Mineirazo", il 7-1 rifilatogli quattro anni fa nella semifinale del Mondiale casalingo) che seppur hanno statisticamente meno probabilità di vincere la Coppa rispetto alla Francia, sono favoriti dal fatto di avere maggiori possibilità di trovarsi davanti un tabellone più semplice di quello dei Galletti.

Le due semifinali più probabili sono quindi da un lato Brasile – Francia e dall’altro Germania – Portogallo.

Alte le probabilità di Argentina, Spagna, Inghilterra e Belgio di interrompere il proprio cammino ai quarti di finale.

Fuori agli ottavi Croazia, Polonia, Svizzera, Colombia e Uruguay.

I padroni di casa della Russia e la giovane e talentuosa Serbia non riusciranno a superare la fase a gironi.

Le probabilità turno per turno delle magnifiche 32

Ecco nazionale per nazionale le percentuali di superare i singoli turni dalla fase a gironi (Round 16) alla vittoria in finale (Champion):