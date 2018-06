Se in campo il Messico è stato praticamente perfetto all'esordio Mondiale contro la Germania, altrettanto non si può dire dei suoi tifosi. Questi ultimi sono finiti nel mirino della Fifa per il loro atteggiamento e in particolare per i cori nel corso del match contro i campioni del mondo. Sotto accusa i canti rivolti a Manuel Neuer, considerati a sfondo omofobo che potrebbero costare sanzioni pesanti alla Federcalcio messicana

Messico, cori omofobi dei tifosi contro Neuer. Cosa significa "Ehh Puto"

Tutto è accaduto nel corso della partita Germania-Messico, esordio per le due nazionali ai Mondiali 2018. In occasione di ogni rinvio da parte del portiere dei campioni del mondo Manuel Neuer, dal settore occupato soprattutto dai tifosi messicani si è alzato un coro omofobo ovvero "ehhhhh puto". Con la parola "puto" si fa riferimento ad una persona che intrattiene relazioni sessuali in cambio di denaro con entrambi i sessi.

La Fifa apre procedimento disciplinare contro il Messico

Ecco allora che la Fifa ha deciso di aprire un procedimento disciplinare contro il Messico, anche se il coro sotto accusa non rappresenta certo una novità per i tifosi messicani e in generale sudamericani. Questi ultimi infatti lo utilizzando addirittura dal 2014 soprattutto nel corso delle partite continentali, anche se il tutto viene poi trasferito anche nelle competizioni internazionali, come quella più prestigiosa ovvero il Mondiale.

I precedenti del Messico e cosa rischia

Non è un caso infatti che già nel 2016, il Messico per gli stessi cori fu punito dalla Fifa con circa 20mila euro di multa, con altre Federcalcio sudamericane come Argentina, Perù e Uruguay. Nonostante la campagna di sensibilizzazione da parte degli stessi giocatori messicani, niente sembra essere cambiato e ora la Fifa potrebbe utilizzare la mano pesante. Il Paese centroamericano infatti potrebbe andare incontro ad una multa pesantissima.