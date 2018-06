Joachim Löw ha sciolto i dubbi. E' ufficiale la lista dei 23 calciatori che rappresenteranno la Germania ai prossimi Mondiali. L'elenco dei 27 pre-convocati dunque è stato ridotto dal selezionatore che ha eliminato 4 pedine. La curiosità era incentrata tutta su Manuel Neuer che prenderà parte alla missione russa, al contrario del suo compagno di reparto Leno che piace molto al Napoli ma sarà costretto a guardare i Mondiali in tv

I convocati della Germania per Russia 2018. C'è Neuer, out Leno

Il selezionatore Joachim Löw aveva fatto già discutere con le pre-convocazioni, non chiamando il match-winner dell'ultima finale Mondiale Gotze e il futuro juventino Emre Can reduce da un infortunio. Sarà regolarmente in Russia e quasi certamente in campo da titolare Manuel Neuer, che sembra essersi ripreso dai tanti guai fisici. Il numero uno del Bayern ha dato segnali positivi nelle ultime amichevole, motivo per cui Joachim Löw ha deciso di puntare su di lui. A proposito di portieri, con Neuer voleranno in Russia ter Stegen e Trapp, con buona pace di Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen graditissimo al Napoli

Esclusi Leno, Tah e Petersen

Tra gli altri esclusi del selezionatore, ci sono anche il difensore del Leverkusen Tah, il gioiellino del City di Guardiola Sané e Nils Petersen. Quest'ultimo con la sua convocazione aveva fatto infuriare Wagner protagonista di un botta e risposta con il ct Löw. Il taglio di Petersen rappresenta senza dubbio una beffa per entrambi che resteranno a casa. L'unico rappresentante della Serie A è lo juventino Khedira.

La lista dei convocati della Germania per i Mondiali 2018