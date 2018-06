"È un peccato che l'Italia non ci sia al Mondiale ma per noi tedeschi è meglio: siete il nostro spauracchio". Timo Werner non usa giri di parole quando deve parlare della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2018 in Russia. L'attaccante della Germania è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua avventura in questa Coppa del Mondo e ha rigirato il coltello nella piaga per l'assenza degli azzurri dalla massima competizione calcistica per nazionali. La punta del Lipsia, autore di 21 reti in 45 partite quest'anno, ha fissato l'obiettivo della rappresentativa guidata da Joachim Löw, campione in carica che è in Russia per difendere il titolo: "La Germania è qui per vincere. Qualsiasi altro risultato non sarebbe soddisfacente. Dal punto di vista personale sarei contento se potessi giocare il più possibile e se dovessi riuscire a segnare".

Germania-Messico, probabili formazioni e dove vederla

L'esordio della Germania sarà domani alle ore 17:00 allo stadio Luzhniki di Mosca contro il Messico di Juan Carlos Osorio. Löw ha recuperato definitivamente Neuer e dovrebbe schierarlo dal 1′ mentre davanti spazio a Muller, Ozil e Draxler alle spalle di Werner. Il resto sembra tutto scontato con Khedira e Kroos a fungere da mediani e la difesa è quella titolare. Il Tricolor dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che in fase di non possesso diventerebbe un 4-5-1. In porta Ochoa, difesa a quattro composta Salcedo, Ayala (in ballottaggio con Rafa Marquez), Moreno e Layun, a centrocampo Dos Santos, Guardado e Herrera, in avanti Lozano e Vela ai fianchi di Hernandez.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. CT: Joachim Löw.

Messico (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Dos Santos, Guardado, Herrera; Vela, Hernandez, Lozano. CT: Juan Carlos Osorio.

Dove vedere Germania-Messico in tv

La gara tra Germania e Messico sarà visibile in chiaro e gratis su Italia 1 a partire dalle ore 17:00 del 17 giugno.Sarà possibile assistere al match anche via satellite tramite Mediaset Premium. In streaming la partita sarà visibile su Premium Play e sulle property web Mediaset.