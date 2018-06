Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Mondiale di Russia. Tutti i 32 ct hanno fatto le loro scelte, hanno ultimato la propria preparazione in vista della rassegna iridata e hanno raggiunto già la Russia. Il cammino d’avvicinamento a quella che è una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo che prenderà il via il 14 giugno prossimo si sta esaurendo e in questi giorni andremo ad analizzare uno per uno gli 8 gironi che raggruppano le 32 pretendenti al titolo di Campione del Mondo. Ecco l’analisi dettagliata del Girone E.

La favorita Brasile e le outsider Serbia e Svizzera

Nessun dubbio su quale sia la favorita nel Girone E. Il Brasile di Tite, dominatore delle qualificazioni sudamericane, si presenta ai nastri di partenza come squadra da battere del Girone E e tra le principali candidate alla vittoria finale della rassegna iridata. I verdeoro dei ritrovati fenomeni e soprattutto di Neymar non potrà però permettersi cali di tensione perché le agguerrite Serbia e Svizzera, sulla carta in lotta tra loro per il secondo posto, potrebbero approfittare di eventuali passi falsi. Tante le vecchie e nuove conoscenze della nostra Serie A che si sfideranno tra di loro in questo girone: dal romanista Alisson che difenderà la porta della selezione brasiliana al compagno di club Kolarov capitano di quella serba, dall’interista Miranda colonna dei sudamericani al milanista Rodriguez punto fermo della nazionale elvetica guidata dall’ex allenatore della Lazio Petkovic, solo per citarne alcuni.

La cenerentola Costa Rica

Alla vigilia dunque sembra che il Costa Rica, vera e propria rivelazione dell’ultimo mondiale brasiliano (e noi italiani ne sappiamo qualcosa), difficilmente possa ripetere il risultato ottenuto 4 anni fa quando non solo passò il girone ma riuscì addirittura ad arrivare ai quarti di finale dove venne eliminata soltanto ai rigori dall’Olanda. La nazionale del Paese centroamericano si presenta al via di questa rassegna iridata con gli sfavori del pronostico (quart’ultima per valore di mercato della rosa tra le 32 partecipanti alla Coppa del Mondo), ma chissà che Keylor Navas e compagni non possano sovvertirli nuovamente.

Neymar guida le stelle brasiliane, la Serbia si affida a Milinkovic – Savic

Il Brasile sembra aver davvero tutto per provare a tornare sul tetto del mondo. Non c'è solo la stella Neymar, dunque. Si va dal prossimo candidato alla palma di miglior portiere del mondo, il già citato Alisson, al difensore con le più spiccate doti offensive reduce dalla conquista della terza Champions di fila, Marcelo, fino ai vari Willian, che con il Chelsea di Conte ha trovato finalmente continuità nel ruolo di esterno, Douglas Costa, tra i principali protagonisti dello scudetto juventino, Gabriel Jesus, Firmino o Coutinho. Grande attesa anche per la stella della Serbia e della Lazio Sergej Milinkovic-Savic che in questa rassegna iridata potrebbe fare quell’ultimo definitivo salto di qualità, per la gioia dei serbi e del presidente biancoceleste Lotito, consacrandosi anche a livello mondiale.

Le probabili formazioni

Brasile

4-3-3: Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. CT: Tite.

Costa Rica

5-4-1: Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. CT: Ramirez.

Serbia

4-2-3-1: Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic – Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Krstajić.

Svizzera

4-2-3-1: Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. CT: Petkovic.

Il calendario del Girone E

1a giornata

Domenica 17 giugno ore 14 (diretta tv Italia 1): Costa Rica – Serbia

Domenica 17 giugno ore20 (Canale 5): Brasile – Svizzera

2a giornata

Venerdì 22 giugno ore 14 (Italia 1): Brasile – Costa Rica

Venerdì 22 giugno ore 20 (Italia 1): Serbia – Svizzera

3a giornata

Mercoledì 27 giugno ore 20 (Italia 1): Serbia – Brasile

Mercoledì 27 giugno ore 20 (Canale 20): Svizzera – Costa Rica