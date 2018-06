Un sabato eccezionale per tutti gli appassionati di calcio. Il calendario del Mondiale 2018 prevede infatti quattro partite una dietro l’altra. Si inizia con Francia-Australia, calcio d’inizio alle ore 12, e si termina con Croazia-Nigeria, in mezzo il SudAmerica sfida l’Europa: Argentina-Islanda e Perù-Danimarca. Tutti i match saranno trasmessi da Italia 1.

Francia-Australia, i dubbi di Deschamps

La prima partita crea sempre delle insidie a tutti, qualcuna in più forse potrebbe crearla alla Francia che ha tantissimi campioni, un grande allenatore (che da giocatore ha vinto il Mondiale), ma che è anche la seconda più giovane squadra, come età media, a Russia 2018. Deschamps ha scelto tanti giocatori giovanissimi, era dal 1930 che i transalpini non si presentavano con una squadra così giovane in una grande manifestazione. L’Australia non pare un avversario irresistibile, ma bisogna prendere le misure al Mondiale e a se stessi ancor più che gli avversari. Deschamps, nella conferenza stampa della vigilia a chi inserisce la sua squadra tra le favorite ha risposto dicendo:

Qui ci sono 14 giocatori che non hanno mai partecipato a una grande competizione. Se sono qui li ho ritenuti adatti. Ho tante convinzioni, ma non ho certezze. Quello che conta è cominciare subito bene, la prima partita è sempre la più delicata.

Le probabili formazioni

La Francia punta tanto su Griezmann, capocannoniere all’Europeo del 2016, su Pogba, in campo anche nel Mondiale del 2014, e su Mbappé il secondo giocatore più giovane in Russia, il più giovane in assoluto è proprio un calciatore australiano Arzani che deve raccogliere l’eredità dei senatori Jedinak e Cahill, al quarto Mondiale e a caccia di un gol da record.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Dembelé, Griezmann, Mbappé.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric.

Pronostici, quote su esito finale e risultato esatto di Francia-Australia

Per i bookies non c’è partita, la vittoria dei ‘Socceroos’ è quotata addirittura a 11, quella dei francesi a 1.25, il pari a 7.50. Il 2-0 dei ‘galletti’ è il risultato più probabile (è dato a 6), il 4-1 di Griezmann e soci è quotato a 21. Mentre l’1-1 è dato a 15. Il 2-1 dell’Australia è a 34, mentre il 3-1 è dato a 101. Una quota altissima e che fa capire quanto poco si crede nella sorpresa.