Fra le compagini che potrebbero fare qualcosa in questo mercato, cosiddetto, di riparazione troviamo il Milan, peraltro, vincitore dell’ideale ‘palma’ di club più spendaccione della scorsa estate. Eppure, i quasi 200 milioni spesi non hanno sortito l’effetto sperato col ‘Diavolo’, fra sfortuna, mancata chimica di squadra, infortuni, polemiche e problemi vari, condannato a percorrere ancora le tortuose strade del mercato per acquisire qualche elemento perfetto per il gioco di Gattuso.

Il tutto, cercando di non investire troppo per non peggiorare la situazione fair play finanziario dopo il secco no, per le incertezze su Yonghong Li e la trattativa ancora in corso per il rifinanziamento del prestito del fondo Elliott, da parte dell’Uefa sul piano di rientro (denominato voluntary agreement) proposto da Fassone. E così, in un contesto piuttosto delicato nel quale Mirabelli è costretto a muoversi, ecco trattative, interessamenti e novità sul mercato rossonero.

Le trattative calde per gennaio: Augustinsson nei sogni di Mirabelli.

Mentre il Milan cerca di sfoltire una rosa che, specie in difesa, sembra davvero imponente, Mirabelli, contestualmente, prova ad aggiungere qualche utile tassello al mosaico rossonero. Un tassello che potrebbe avere il volto del terzino mancino, all’occorrenza esterno alto, Ludwig Augustinsson del Werder Brema. Svedese, classe 1994, nonché giustiziere dell’Italia per lo spareggio per Russia 2018, il fluidificante mancino potrebbe arrivare in cambio di uno sforzo economico non indifferente, ovvero: 15 milioni di euro. Una somma però, che sembra, al momento, proibitiva e che potrebbe dunque rimandare alla prossima estate l’affare dalla Bundesliga.

Fra i colpi possibili, invece, quelli dei giovanissimi e quindi futuribili Gonzalo Maroni (18 anni) dal Boca Juniors, inserito nella trattativa per Gustavo Gomez agli Xeneizes, e Lincoln (17 anni) attaccante del Flamengo che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere ad un passo dall’approdare in Italia. Per la difesa, il nome nuovo è quello di Armando Izzo del Genoa, valutato 10/15 milioni di euro, come valida alternativa alla coppia Bonucci–Romagnoli ma utile anche sul centro-destra, in una difesa a 3. La trattativa sembra complicata eppure l’inserimento di uno fra Zapata o Musacchio (quest’ultimo solo in prestito) potrebbe abbassare le pretese liguri e rendere possibile un arrivo importante. Più defilato Maksimovic, per il quale il Napoli chiede una somma non lontana dai 28 milioni investiti la scorsa estate per prelevare il serbo dal Torino.

in foto: la scheda di Romagna del Cagliari (Transfermarkt.it)

Gli affari per giugno: Romagnoli in cambio di due calciatori?

Mentre per altre squadre la sessione estiva sembra più vicina che mai con già tanti obiettivi individuati per quel preciso periodo, per il Milan giugno è un libro tutto da scrivere. Eppure, la quasi aritmetica certezza di non riuscire a raggiungere, salvo vincere l’Europa League, la qualificazione in Champions League apre scenari preoccupanti. Su tutti, quello di una possibile cessione di Romagnoli, per 45-50, milioni di euro, al Chelsea di Conte.

Un addio che, però, regalerebbe anche danaro fresco alla compagine meneghina con i lombardi pronti a rimpiazzare l’ex Roma con Romagna dal Cagliari (classe 1997) e Rugani dalla Juventus che, con l’arrivo di Caldara a Torino, potrebbe rischiare di trovare, per l’ennesimo anno, meno spazio. Ipotesi a parte, gli scout rossoneri hanno messo, per l’estate, gli occhi anche su altri profili della Serie A indirizzando i propri sguardi verso il Piemonte, il Friuli, e precisamente il Torino e l’Udinese. In particolare verso Baselli, Jankto, Barak (per lui sta per scatenarsi un’autentica asta) e Fofana come prossimi rinforzi di un centrocampo, nonostante i soldi spesi, ancora poco efficace. Nel novero dei ‘papabili’ per l’estate, anche Dembélé del Tottenham, in scadenza con gli Spurs e non proprio al centro del progetto tecnico di Pochettino.

Il colpo di mercato: Walcott, Wilshere o Arda Turan.

Fra il sogno, la suggestione, l’occasione di mercato e l’auto-candidatura per il Milan tre calciatori, due di Premier League ed uno di Liga, che potrebbero, senza dover spendere tantissimi soldi, arrivare a San Siro. Ci riferiamo a Wilshere e Walcott dell’Arsenal col primo meno certo di partire dopo il gol in settimana in Coppa di Lega contro il Chelsea ed il secondo alla disperata ricerca, rossoneri compresi, di una squadra nel quale recuperare una maglia da titolare e giocarsi qualche residua chance di andare al mondiale con la sua Inghilterra.

Dalla Liga, invece, l’esubero turco del Barcellona Arda Turan che però, se il ‘Diavolo’ non dovesse muoversi in tempo, potrebbe volare negli States, nei Chicago Fire. In chiusura, si parla anche di un possibile ritorno di Deulofeu, sempre dal Barcellona, col Milan chiamato però a misurarsi con diversi club, Siviglia, Napoli e Inter in primis, per riabbracciare il talento catalano.