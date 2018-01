Arda Turan offerto al Milan dal suo agente, Ahmet Bolut. Voci di mercato che in Spagna prendono piede in base alle indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo adesso che la sessione invernale delle trattative aprirà una finestra per completare operazioni entro le 23 del 31 gennaio. Ma davvero il club rossonero, dopo aver investito 200 milioni nell'estate scorsa, può permettersi di prendere un'ala sinistra di 31 anni che ha un ingaggio da 7 milioni a stagione? Ed è proprio il turco, ex Atletico Madrid, il calciatore dal profilo tattico giusto per le necessità attuali di Gattuso?

La realtà è che la priorità per i rossoneri è trovare un vice Kessié. Un giocatore che possa assicurare un'alternativa al centrocampista ivoriano arrivato dall'Atalanta e che a metà stagione ha già giocato di più della scorsa. Un giocatore alla Gattuso… capace di ringhiare nel cuore della mediana, agire ‘di lotta e di governo', sfiancare gli avversari, recuperare palloni e trasformare la linea di metà campo in una sorta di tonnara dove ergersi a rais.

Arda Turan, però, è un nome che stuzzica. l'ex colchoneros figura nella lista dei cinque calciatori che il Barcellona vuole vendere per fare cassa, abbattere il monte stipendi così da preparare il terreno ad altre operazioni preventivate da tempo: gli arrivi di Coutinho e Griezmann. Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray hanno già bussato alla porta del suo agente ma senza costrutto, almeno finora.

in foto: La scheda di Arda Turan (fonte Transfermarkt)

Le cifre dell'operazione. Mundo Deportivo va oltre e prova a descrivere i termini della possibile operazione che viene apprezzata dalla società rossonera. Tutto molto bello ma quanto costa? Già… perché l'ostacolo insormontabile potrebbe essere proprio questo, il fattore economico: la richiesta del Barça per liberarsi del cartellino è di 20 milioni di euro (contratto fino al 2020) mentre l'ingaggio di Arda Turan è di 7 milioni a stagione. Tanti per un calciatore che finora non ha mai giocato nella Liga né in Champions per problemi fisici di varia natura.