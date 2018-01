Spettacolo puro all’Emirates. Arsenal e Chelsea hanno dato vita a una delle partite più belle della Premier League, terminata sul 2 a 2. I Gunners giocano meglio, colpiscono un clamoroso doppio palo con Sanchez, ma rischiano quando Morata s’invola solo verso l’area di Cech e sbaglia. Nella ripresa la partita si stappa. Wilshere regala il meritato vantaggio all’Arsenal, il Chelsea trova il pari su rigore con Hazard e sorpassa i padroni di casa con Alonso. Bellerin con un tiro favoloso pareggia in pieno recupero.

Doppio palo di Sanchez.

Wenger si ritrova con una difesa da inventare e schiera Chambers e Holding con Mustafi, a metà campo c’è ancora Wilshere. Tridente titolare davanti. Conte rispolvera David Luiz e in avanti se la gioca con Morata e Hazard. I Gunners partono forte e dopo una decina di minuti hanno già effettuato un paio di conclusioni. Ma l’occasione migliore in avvio ce l’ha Morata che buca la difesa dell’Arsenal e s’invola indisturbato verso la porta di Cech, ma davanti al numero 33 dell’Arsenal sbaglia incredibilmente.

La squadra di casa dopo aver rischiato lo svantaggio sale in cattedra e per una decina di minuti mette alle corde il Chelsea. Alexis Sanchez nello stretto riesce a calciare, Courtois devia sul palo il pallone che attraversa tutta la linea di porta e finisce sull’altro palo. L’Arsenal tiene in mano ampiamente il pallino e pur avendo un’inferiorità a centrocampo sembra padrona del campo e dà l’idea di poter segnare da un momento all’altro con le giocate di Ozil e Sanchez, ma il gol non arriva. Nel finale di tempo l’occasione migliore ce l’ha Fabregas che calcia alle stelle.

Wilshere, Hazard, Alonso e Bellerin.

Conte nell’intervallo trova la chiave giusta e il Chelsea nella ripresa in avvio è un’altra squadra. Cech si salva in un paio di occasioni. La risposta dei Gunners è immediata, Lacazette da buona posizione calcia in porta e forse crede anche di fare gol, ma un super Courtois gli dice di no. Poco dopo l’Arsenal ha un’altra grande chance ma non la concretizza.

Al 62’ arriva l’1-0, il gol è di Wilshere, che calcia benissimo e non lascia scampo al numero uno di Conte. Il vantaggio dura una manciata di minuti. Sciocchezza di Bellerin, rigore netto per il Chelsea. Hazard è impeccabile. L’Arsenal sente il colpo, Morata ha un’altra chance colossale, ma sbaglia. La partita quasi si addormenta, ma il Chelsea accelera improvvisamente e passa. Assist di Zappacosta perfetto e zampata vincente di Marcos Alonso, 2-1. I Gunners ci credono fino all’ultimo e trovano il pari al 92’ con un gran gol di Bellerin.