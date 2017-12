Ottava sconfitta in campionato, classifica che vede sprofondare il Milan al 12° posto e con un distacco pesante (più dei 3 punti, perché ha perso entrambe gli scontri diretti con Sampdoria e Atalanta) rispetto alla zona Europa League. Il ko contro i nerazzurri bergamaschi affossa ancora una volta le speranze di rimonta dei rossoneri ai quali non è bastato il ritiro punitivo dopo la figuraccia di Verona per rimettersi in piedi e riscattarsi. Il bilancio di Gattuso dopo un mese è negativo: 4 punti all'attivo, frutto di un pareggio (quello beffa col Benevento al 95°), 1 vittoria (2-1 col Bologna) e 2 sconfitte consecutive (Verona e Atalanta).

Più vicini alla zona retrocessione che non all'Europa

La squadra di è ancora senza anima e senza gioco, si trova pesantemente contestata dal pubblico e a una giornata dalla fine del girone di andata è fuori dalle coppe. Cosa peggiore, più vicina alla zona retrocessione che non a quel quarto posto (la zona Champions) considerato obiettivo iniziale.

Il summit dopo il triplice fischio

La brutta prestazione contro i bergamaschi ha spinto la dirigenza a un lungo confronto con Gattuso nello spogliatoio. Al termine della partita l'allenatore si è riunito con l'ad Marco Fassone, il ds Massimiliano Mirabelli e l'executive director David Han Li. Dopo un'ora dal triplice fischio ancora non ha parlato ai microfoni per le consuete interviste post match.

La squadra è impaurita, la spiegazione di Ringhio.

Quando il tecnico del Milan si presenta in conferenza stampa esprime due concetti: il primo, "la squadra è impaurita"; il secondo, non pensa alle dimissioni… lo farebbe solo se pensasse di essere lui il problema.

In questo momento non diamo la sensazione di essere forti a livello caratteriale, mentale – ha ammesso a Sky Sport -.E' una squadra che gioca impaurita e che fa una fatica pazzesca. Ho la sensazione che tanti ragazzi sentano addosso un peso enorme, non si aspettavano queste difficoltà e dobbiamo mettere mano a questo aspetto.

No alle dimissioni.

Gattuso allontana le critiche dai singoli, il brutto momento è colpa di tutti non del singolo. E a chi gli chiede se ha pensato di rassegnare le dimissioni replica in maniera chiara.