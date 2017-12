Niente derby di Coppa Italia con l'Inter. Quel che sembrava un rischio è divenuto realtà: questa sera Gianluigi Donnarumma non figurerà nella formazione titolare del Milan ed è anche fuori dalla lista dei convocati. Un problema di natura muscolare (infiammazione all'inguine) è la causa dell'indisposizione del portiere giunto alle soglie della 100sima presenza in maglia rossonera. Intoppo che arriva in un momento molto delicato per il calciatore – finito nel mirino della contestazione prima per la sortita sulla presunta violenza morale poi per gli errori commessi contro l'Atalanta – e per la società che deve far fronte anche alle prescrizioni della Uefa in materia di bilancio e fairplay finanziario.

Forfait di Gigio, c'è Storari.

La decisione di Gattuso è stata inevitabile: costretto a rinunciare all'estremo difensore, il tecnico è consapevole di avere in panchina pronto Storari, pienamente recuperato da qualche acciacco fisico delle scorse settimane. Tra i convocati al posto di Donnarumma ci sarà Matteo Soncin, classe 2001.

Tre novità in formazione per il Milan.

Se l'assenza di Donnarumma rientra nel novero delle scelte obbligate da cause di forza maggiore la decisione di apportare qualche modifica in formazione è invece frutto della volontà diretta del tecnico. Le altre novità di formazione del Milan rispetto alle ultime uscite dovrebbero essere lo spostamento di Bonaventura al posto di Borini nel tridente offensivo, il ritorno in cabina di regia di Biglia al posto di Montolivo, l'inserimento di Locatelli a centrocampo.

Ancora panchina per André Silva e Çalhanoğlu.

Scelte che, se confermate, costituiranno l'ennesima bocciatura per due degli acquisti più costosi arrivati nella scorsa sessione di trattative. Si tratta Çalhanoğlu (circa 25 milioni) e André Silva (circa 40 milioni): il trequartista e l'attaccante si accomoderanno di nuovo in panchina a testimonianza della difficoltà di calarsi nella realtà tattica milanista.

Joao Mario, chance in Tim Cup.

Quanto all'Inter, gli infortuni di Miranda e D'Ambrosio hanno spinto Spalletti a chiamare in causa Ranocchia e Nagatomo con la conferma di Cancelo a destra. In Coppa Italia dovrebbe avere finalmente maggiore spazio Joao Mario (in lista di sbarco a gennaio in caso di ottima offerta): il portoghese dovrebbe prendere il posto di Borja Valero nel tridente alle spalle di Icardi completato da Perisic e Candreva.

Le probabili formazioni di Milan-Inter.