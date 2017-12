E' tutto pronto per il gran derby di Coppa Italia: Milan e Inter si sfideranno domani mercoledì 27 dicembre per capire chi proseguirà il cammino nel trofeo nazionale dove si incontrerà la vincente dell'altro derby, quello della Mole tra Juventus e Torino. Una partita tra deluse, tra due formazioni che proveranno il riscatto personale provando ad affondare i ‘cugini' di sorta, in uno scontro diretto da sempre sentitissimo in città al di là della posta in palio. Che questa volta sarà molta soprattutto da un punto di vista psicologico. L'Inter è favorita della vigilia, il Milan insegue con difficoltà, ma i nerazzurri arrivano all'appuntamento con qualche acciacco di troppo che costringerà Spalletti a rivedere le proprie scelte tattiche.

Dove e quando.

Rai 1, 20.45 il 27 dicembre.

L'appuntamento è a San Siro, il 27 dicembre. Tra il panettone e i fuochi d'artificio di fine anno, ci sarà tempo per molti milanesi di godersi il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter che si sfidano per l'accesso in semifinale. Alle 20.45 ci sarà il fischio d'inizio che potrà anche essere seguito in diretta per chi non potrà recarsi allo Stadio. Su Rai1 ci sarà la diretta visibile a tutti, insieme alla possibilità dello streaming sul web sempre attraverso le piattaforme della tv di Stato.

Le quote del derby.

Inter favorita, Milan di rimonta.

I rossoneri sono sfavoriti, ma il derby è il derby. I nerazzurri, inoltre, potrebbero non reggere l’impegno ravvicinato ed un calendario decisivo in questa fase della stagione. Per questo, si può anche osare l’1 del Milan, fissato a 3.20. Anche la doppia chance è golosa: 1.70 per l’1X. La squadra di Spalletti arriva al derby con il ricordo del 3-2 firmato da Icardi. L’Inter, allora, proverà a far suo il derby, ed è favorita. Il Milan, dopo il 3-0 con il Verona, è nuovamente crollato in campionato: il 2 è possibile, e 2.15 è un’ottima quota.

Qui Milan.

Coppa Italia da protagonista.

I rossoneri arrivano a questo match, stando alla Coppa, in condizioni migliori dei nerazzurri. Agile il 3-0 al Verona, difficoltoso il passaggio del turno degli uomini di Spalletti, che solo ai rigori hanno avuto ragione del Pordenone. Il Milan cerca nuovamente la finale, come nel 2015/2016, mentre l’Inter non la vince dal 2010/2011, ultimo trofeo in bacheca. Gattuso cercherà di convergere nel derby tutta la rabbia e la voglia di vittoria: lui, uomo derby in campo non avrà problemi a dare motivazioni ai propri giocatori.

Tutto su Suso e Cutrone.

Per i rossoneri ci sarà il ritorno in campo di Suso uno dei giocatori più positivi del Milan e che ha già creato più di un problema alla retroguardia nerazzurra. In avanti, spazio al giovane Cutrone che è favorito sugli altri attaccanti: a lui saranno affidate le chiavi con cui scardinare la difesa interista.

Qui Inter.

Tour de force nerazzurro.

Sassuolo, Milan, Lazio, Fiorentina e Roma. Sarà un mese decisivo per l’Inter, che deve dimostrare di essere da Champions o anche qualcosa in più in campionato. In mezzo alle sfide con neroverdi e biancocelesti, ci sarà però questo derby. Partita, per altro, già conquistata grazie al 3-2 in campionato, con la tripletta di Icardi a stendere i cugini rossoneri e che vede i nerazzurri chiamati alla replica.

Perisic in panca, difesa da inventare.

Per Spalletti un paio di problemi di troppo: in difesa senza Miranda e D'Ambrosio, a centrocampo con Perisic in panchina. Una formazione da rivedere e studiare per il tecnico toscano che rilancerà nella mischia il partente Joao Mario in attesa di capire cosa potrà riservare il mercato di gennaio. Per il resto tutto confermato, con Icardi solito terminale offensivo.

Probabili formazioni.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini.

INTER (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi.