Garra (la cattiveria agonistica prediletta dal Cholo). Senso di appartenenza. Orgoglio. Gennaro Gattuso fa appello a questi tre fattori alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter, un derby che capita nel momento peggiore della stagione del Milan (la sconfitta con l'Atalanta l'ha sprofondato in classifica, lontano anche dalla zona Europa League) e in una fase delicata anche per i nerazzurri reduci da due sconfitte consecutive (Udinese e Sassuolo).

L'ombra di Montella

Anche per questa ragione superare i quarti della Tim Cup assume un valore particolare, abbastanza per ‘spostare gli equilibri' di un 2017 da dimenticare e tracciare un buon viatico per il 2018. Altro fattore non meno importante: finora l'esperienza di ‘ringhio' al timone dei rossoneri, proclami a parte, ha portato poco o nulla alla causa. La sterzata che la società s'attendeva con l'esonero di Montella non è arrivata: la gara coi nerazzurri e la Fiorentina sabato prossimo (19a giornata) rischiano di rappresentare le ultime opportunità concesse al tecnico per invertire la tendenza. Al suo posto potrebbe essere richiamato Montella, ipotesi ventilata anche nei giorni scorsi.

Sappiamo che è una partita importante. Arriviamo da un periodo non esaltante però non tutto quello fatto con l'Atalanta è da buttare via – ha spiegato il tecnico rossonero ai microfoni di MilanTv -. E spero di dare continuità anche ai primi 20-25 minuti iniziali in cui la squadra ha sempre fatto bene. Dopo un episodio sfavorevole caliamo e perdiamo le nostre sicurezze, spero di vedere migliorato questo dato e per gli interi 90 minuti.

Quanto è importante battere l'Inter?

I fischi di San Siro sono la risposta migliore a questa domanda. Domenica scorsa il pubblico rossonero ha risposto alla chiamata del Milan che chiedeva massimo sostegno ma la prestazione e il risultato contro l'Atalanta hanno riservato solo l'ennesima delusione. Gattuso conosce bene la portata della posta in palio e carica la squadra.

In questo momento dobbiamo resettare tutto, arriva una gara importante, ci giochiamo tanto. E' anche importante dare una sensazione positiva ai nostri tifosi che ci stanno dando tanto. Abbiamo il dovere di far ritornare l'entusiasmo che c'era qualche mese fa.

La testa deve andare al passo con le gambe

Un concetto fondamentale che Gattuso rimarca quando spiega i problemi che spesso incontra la sua squadra, incapace di reagire dinanzi alle difficoltà e soprattutto di dare continuità anche alle buone cose mostrate in avvio di match.