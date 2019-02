Mentre la squadra di Rino Gattuso è impegnata nella corsa al quarto posto e in Coppa Italia, Leonardo e Maldini continuano a monitorare il mercato. Le ultime notizie relative al club rossonero, rivelano infatti di un doppio colpo riguardante due giocatori già accostati alla società milanese: il centrocampista messicano Hector Herrera e l'attaccante francese Saint Maximin. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, entrambi sarebbero infatti molto vicini a chiudere con i rossoneri.

Obbligato dal Fair Play Finanziario a tenere un profilo basso sul mercato, specialmente dopo il doppio colpo invernale Paquetà-Piatek, il club milanista ha dunque deciso di prendere in considerazione l'operazione a parametro zero per il ventottenne mediano del Porto (che andrà in scadenza in estate), già nel mirino di altri club italiani come Inter e Roma, che avevano preso contatti nelle scorse settimane con l'agente del giocatore, Gabriel Moraes.

L'ingaggio del messicano e le operazioni rossonere in uscita

L'incertezza legata alle panchine di nerazzurri e giallorossi, avrebbe così spinto Moraes a dare priorità all'offerta milanista e a discutere con il club di via Aldo Rossi del possibile ingaggio del suo assistito che, secondo il portoghese A Bola, potrebbe essere di almeno 3 milioni di euro a stagione. Oltre all'eventuale operazione in entrata, nelle prossime settimane il Milan dovrà però anche valutare i propri giocatori in scadenza.

Se per Cristian Zapata il rinnovo pare vicino (al colombiano sarebbe stato offerto un biennale a cifre abbastanza vicine allo stipendio attuale), per Josè Mauri e Ignazio Abate il futuro è ancora tutto da scrivere. Soprattutto per il difensore: attratto dall'idea di raggiungere l’amico Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy. Montolivo e Bertolacci sono invece destinati salutare Milanello nella prossima estate.

Leonardo ha in mano anche Saint-Maximin

Sempre secondo gli esperti di mercato di Sportmediaset, il Milan avrebbe inoltre fatto dei passi in avanti significativi per l'acquisto dell'attaccante esterno Saint-Maximin: giocatore del Nizza che piace molto a Gattuso, 22 anni a marzo e con un contratto in scadenza nel giugno del 2020. Secondo le indiscrezioni, Leonardo avrebbe dunque trovato un accordo di massima con il club della Costa Azzurra sulla base di 20 milioni di euro e sarebbe anche riuscito a far firmare all'attaccante un preaccordo per il contratto quinquennale che lo legherà ai rossoneri.