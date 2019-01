Archiviata la settimana che ha condotto a Milano Piatek e a Londra Higuain, per il Milan è tempo di ultimi giorni di mercato e di ultimi colpi, in extremis, per puntellare una squadra che si pone l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Uefa Champions League.

Paquetà e Piatek come nuovi pilastri su cui fondare le speranze rossonere ma anche come lampi che, difficilmente, potranno essere replicati nelle ultime ore di questo gennaio. Per una sessione invernale positiva e che non pare ancora conclusa con il Diavolo alla strenua ricerca di qualche esterno offensivo in grado di mettere nelle migliori condizioni il #19 polacco ed il giovane Cutrone. E così, dall’intenso casting per le ali d’attacco alle offerte in uscita per i vari Zapata e Laxalt, fino alle giovani pesche di Abanda, Djalo e Michelis per la Primavera di Giunti, ecco le ultime notizie, in tempo reale, sul calciomercato del Milan.

Chi arriva: casting sugli esterni. Tre lampi per il futuro

I rossoneri sono alla disperata ricerca di un esterno da aggiungere alla già larga schiera di ottime ali d’attacco presenti a roster: Suso, Castillejo e Calhanoglu. Una nuova freccia davanti capace di aumentare la concorrenza interna e garantire a Gattuso maggiori scelte, e possibilità di rotazione, nel determinante finale di stagione del Diavolo. E così, Leonardo, Maldini e Gazidis, ciascuno per le rispettive sfere d’influenza, sondano il mercato per accontentare Ringhio. Ed in prima fila, sia pure con le stesse storiche difficoltà, ovvero un ingaggio fuori portata, a cui si aggiunge qualche pretendente in più, come l’Inter, c’è sempre Ferreira Carrasco a cui però vanno sommati altri interessantissimi, ed altrettanto complessi, profili.

Quello di Groeneveld, per il quale però c’è la forte resistenza del Bruges, che lo valuta 10 milioni di euro, quello di Bergwiijn, il cui arrivo è stato bloccato dalla permanenza in squadra di Calhanoglu, e che difficilmente arriverà a gennaio, ma anche quello di Deulofeu (per lui sarebbe un ritorno) chiuso in attacco nel suo Watford. Si monitora sempre Diawara del Napoli mentre, secondo fonti spagnole, sarebbe definitivamente fallita l’operazione Denis Suarez con lo stipendio chiesto dal blaugrana e le pretese in termini di commissioni del suo agente come ostacolo insuperabile per la buona riuscita dell’affare.

Intanto, il Milan non lavora soltanto per l'immediato presente ma anche per il futuro con ben tre arrivi per la Primavera di Federico Giunti. Parliamo, nello specifico, di Leroy Abanda dal Monaco, di Tiago Djalo dallo Sporting Lisbona e di Michelis (si attende l'annuncio) dall'Asteras Tripolis. Tre colpi in prospettiva ma, soprattutto, tre colpi voluti dal nuovo capo scout rossonero Geoffrey Moncada.

Chi parte: Zapata tentato dal Fenerbahçe. Laxalt piace alla Lazio

Se il Milan cerca di portare a casa qualche altro tassello da aggiungere alla già buona rosa di Gattuso, dall'altra parte deve anche cercare di non perdere qualche utilissima risorsa. Come, ad esempio, il colombiano Zapata, classe 1986, per il quale il suo tecnico, malgrado l'età ed un contratto in scadenza, ha speso parole importanti che hanno spinto la società lombarda a proporgli un rinnovo di un altro anno. Eppure, questa proposta vacilla contro le avance del Fenerbahçe che tenta l’ex Udinese, assistito da Ramiro Cordoba, con un possibile accordo da due anni e mezzo.

Laxalt, invece, piace a Lazio e Bologna col ragazzo, voglioso di giocare con maggiore costanza, interessato alle mire laziali ed emiliane. Intanto il centrale Simic va in prestito al Frosinone. Ma Ringhio entra nelle pieghe del mercato non solo per Zapata ma, ancora una volta, per Calhanoglu con l'ex mediano della nazionale, ancora una volta, chiamato a sbarrare la porta a tutti, nonostante i rilanci dell'RB Lipsia.

Cosa serve: si cerca un esterno d’attacco

Con il recupero di Biglia, al Milan, in questo momento storico, occorre qualcosa in avanti più che, appunto, sulla mediana. L’allenatore rossonero Gattuso, infatti, vorrebbe poter contare su un pacchetto avanzato, sugli esterni, importante, non solo in termini di qualità tecniche, ma anche dal punto di vista numerico con quattro ragazzi per due maglie sempre in bilico, in ballottaggio, ogni maledetta domenica. Per questo, il casting è intenso, così come gli abboccamenti del caso, per un Milan fortemente intenzionato ad accontentare il proprio allenatore che, in settimana, ha visto partire il miglior calciatore, almeno sulla carta, della rosa: il Pipita Higuain.

Cosa può succedere a giugno: la Champions, la chiave del mercato

Il Milan, dal punto di vista del mercato, con camera sulla prossima estate, dipende quasi esclusivamente dalla sua posizione in classifica in questa stagione. Senza il quarto posto, infatti, tutti i nomi presenti sulla lista del direttore tecnico Leonardo possono tranquillamente essere cancellati per una formazione schiacciata dall’ennesima qualificazione in Europa League, dal fair play finanziario e da un bilancio non proprio in salute. Viceversa, i rossoneri possono puntare in alto con i vari Sensi, Pellegrini, Milinkovic-Savic, Deuloefu quali nomi credibili per l’annata 2019/20.