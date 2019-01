Dopo Lucas Paquetà e Krzysztof Piątek, il Milan accoglie il suo terzo nuovo giocatore di questa sessione invernale di mercato. Nelle ultime notizie del club rossonero, c'è infatti Tiago Djalò: giovane difensore classe 2000, sbarcato a Milano in serata e atteso da visite mediche e dalla firma sul suo nuovo contratto. Il giocatore portoghese, che era in scadenza di contratto a giugno con lo Sporting, è un acquisto per il futuro e viene considerato in patria uno dei difensori centrali più promettenti, tanto che su di lui si era già scatenato l'interesse dei due club di Manchester e quello della Lazio di Lotito.

Cresciuto nel vivaio del club di Lisbona, Tiago Djalò verrà inizialmente aggregato alla formazione Primavera di Federico Giunti e pian piano inserito anche in prima squadra, dove potrà crescere ulteriormente a fianco di giocatori più esperti. Un acquisto voluto fortemente dal Milan, che rientra in quei nuovi parametri imposti dall'amministratore delegato Ivan Gazidis: contrario all'arrivo di giocatori al di sopra di una certa età.

In arrivo anche Abanda

In attesa eventuali altri acquisti per la formazione di Rino Gattuso (si parla ancora di un centrocampista e di un attaccante sterno), nelle prossime ore arriverà a Milano anche un altro "baby" molto interessante: Leroy Abanda. Anche lui difensore classe 2000 (è un terzino sinitro), il francese di origini camerunensi è stato prelevato dal Monaco a pochi mesi dalla fine del suo contratto con il club del Principato.

Protagonista nelle selezioni francesi under 16 e under 17 e nella Youth League giocata con il Monaco, Abanda era da tempo nel mirino degli scout rossoneri, anche se a spingere per il suo arrivo è stato soprattutto il nuovo capo osservatori Geoffrey Moncada, che dopo aver lavorato proprio nel Monaco e aver scoperto un certo Kylian Mbappè ha deciso di trasferirsi in Italia per cominciare a lavorare con il Diavolo.