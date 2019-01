A volte ritornano, anche in rossonero. Con la partenza di Higuain e l'arrivo di Piatek il Milan ha cambiato ingranaggi dell'attacco ma sta pensando anche di mettere mano sulla trequarti. E' arrivato il brasiliano Paquetà che bene si sta comportando in queste prime uscite stagionali, debuttando in tutte le competizioni a disposizione. E la dirigenza milanista starebbe pensando di integrare la rosa con il rientro di Deulofeu, che con la maglia del Diavolo ha già giocato, in prestito, senza deludere.

Sarebbe un ritorno a tutti gli effetti perché attaccante spagnolo ha lasciato un buon ricordo nei 6 mesi a Milanello nel 2017 e adesso Leonardo spera di convincere il Watford con la formula del prestito con diritto di riscatto per riaverlo altri sei mesi, fino a giugno.

Il contratto con il Watford

Deulofeu attualmente ha un contratto con gli inglesi, fino al 30 giugno 2020 ed è un punto di forza della squadra di Javi Gracia dove ha trovato continuità di impiego e di rendimento. Ad oggi sono 16 le presenze in Premier League, con 3 gol e altrettanti assist, ed in complesso c'è fin qui stato un più che buon contributo alla causa di un club che occupa il 7° posto in classifica.

Prestito con riscatto, strada in salita

Proprio il Watford, infatti, sta disputando una stagione importante ed è il primo club in classifica dopo le sei grandi storiche squadre d'Inghilterra. Con queste premesse non sarà assolutamente facile convincere il Watford alla cessione entro i prossimi giorni prima della chiusura del mercato di gennaio, ma il 24enne spagnolo ha un ottimo ricordo dei suoi 6 mesi in Italia. Con il Milan, la parentesi non fu negativa, anzi: 18 presenze complessive e 4 gol in campionato. Prima del ritorno al Barcellona dove non ha mai trovato considerazione e spazio a sufficienza per esprimere tutto il proprio talento.