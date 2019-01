Non c'è solo l'operazione Piatek, ormai chiusa e in via di formalizzazione, nelle ultime notizie di calciomercato del Milan. Il club rossonero ha messo le mani anche su un giovanissimo talento francese. Si tratta di Leroy Abanda Mfomo, stellina francese di origini camerunensi del Monaco, per il quale secondo la stampa transalpina gli uomini mercato del Milan hanno beffato la Juventus trovando l'accordo con il club del Principato

Leroy Abanda Mfomo al Milan, nelle ultime notizie di calciomercato. Juve battuta

Colpo green dunque per il Milan. Le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Francia e in particolare da "L'Equipe" raccontano di un accordo totale tra i rossoneri e il Monaco per l'acquisto di Leroy Abanda Mfomo, classe 2000 di belle speranze. Un affare in prospettiva per il Milan che si è assicurato il duttile esterno sinistro già nell'obiettivo della Juventus. Maldini e Leonardo però hanno sbaragliato la concorrenza trovando l'accordo totale con il Monaco

Abanda Mfomo-Milan, i dettagli della trattativa e di mercato

Leroy Abanda Mfomo si trasferirà al Milan a titolo definitivo. Contratto di 4 anni e mezzo per il ragazzo, per il quale i rossoneri hanno versato un indennizzo nelle casse del Monaco. Una formula che ha permesso al club del capoluogo lombardo di beffare le concorrenti, in primis la Juventus. Una soluzione gradita ai biancorossi che hanno così scongiurato il rischio di perdere il giovane esterno sinistro in scadenza a giugno a parametro zero

Chi è Leroy Abanda Mfomo, come gioca e le sue caratteristiche tecniche

Leroy Abanda Mfomo è un esterno sinistro classe 2000 considerato in Francia uno dei talenti emergenti più interessanti. Preferisce più attaccare che difendere, ma è abile sia a giocare nelle vesti di terzino che in quelle di esterno grazie. Veloce sgusciante e con un piede molto "educato" Abanda si è messo in mostra con le Giovanili del Monaco, e della Nazionale francese. Per lui in 2 gol e 3 assist in 10 uscite nella Youth league, ovvero la Champions League riservata ai club under 19. Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte della Primavera del Milan