Anche il Frosinone si sta adoperando per un girone di ritorno in cui non può permettersi di restare nelle parti basse della classifica. Tra le neo promosse è quella che dopo 20 gare si è comportata peggio e l'ultima sconfitta rimediata in casa contro l'Atalanta a suon di gol ha portato il presidente Stirpe a rivedere i piani e a decidere per qualche inserimento di spessore. Oggi, è arrivata l'ufficialità di una trattativa lampo con il Sassuolo: è stato preso a titolo definitivo Marcello Trotta attaccante, classe '92.

Ieri c'era già aria d'accordo, poi raggiunto tra Sassuolo e Frosinone per l'attaccante ex Crotone e oggi è arrivata la conferma e le visite mediche con il club ciociaro. Un ultimo passo che ha permesso di depositare il contratto in Lega Calcio per il nuovo contratto che renderà ufficiale il passaggio di Marcello Trotta alla squadra di Baroni.

Visite mediche e firma. Il ragazzo è arrivato in giornata a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Dopo il lasciapassare dello staff medico della società laziale, Tortta può considerarsi ad ogni effetto un nuovo attaccante del Frosinone. Nel pomeriggio Trotta si è già messo a disposizione di mister Baroni e si è aggregato ai suoi nuovi compagni per il primo allenamento.

Dall'oblio al Sassuolo al Frosinone. Per Trotta probabilmente si è trattato di una liberazione perché i neroverde non stava più giocando. Nele gerarchie del Sassuolo, infatti, era addirittura il quarto attaccante di De Zerbi e in pratica mai adoperato con continuità e fiducia. Un declassamento particolare e fulmineo dopo che il Sassuolo lo aveva cercato e prelevato dal Crotone retrocesso una stagione fa in Serie B. Lo scorso anno aveva fatto bene segnando 7 reti e 4 assist con la maglia degli Squali e 2 di quei 7 gol li segnò proprio al Sassuolo.