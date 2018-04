Vincere la quarta Champions nel giro di 5 anni, la terza consecutiva dopo aver battuto in finale Atletico Madrid e Juventus. Battere sé stesso quanto a numero di gol segnati nella massima competizione continentale per club. Cristiano Ronaldo è a quota 14 reti in questa edizione della Coppa, le ultime due le ha realizzate a Torino proprio contro i bianconeri. Due marcature, l'una più bella dell'altra: la prima da classico centravanti puro, che in area di rigore la butta dentro alla prima occasione; la seconda esibendosi in una ‘chilena' perfetta e devastante, quella rovesciata che è entrata nella storia del Trofeo fino a meritare la standing ovation da parte del pubblico di fede bianconera. CR7 ringraziò e accennò un inchino per ricambiare a sua volta l'omaggio ricevuto.

I cannonieri della Champions, il dominio di CR7

Domani sera, nel ritorno dei quarti di finale in programma al Santiago Bernabeu (in diretta tv e in streaming in chiaro su Canale 5), la stella portoghese proverà a incrementare il proprio bottino con l'obiettivo di migliorare la performance più alta raggiunta finora: 17 marcature nella stagione 2013/2014, la quota più alta di tutti i tempi rispetto alle 16 reti dell'edizione 2015/2016 e alle 14 della scorsa Champions (numero che divide con Josè Altafini – ai tempi del Milan 1962/1963 – e Lionel Messi del Barcellona 2011/2012).

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2013/2014) – 17 gol

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid 2015/2016) – 16 gol

3. Jose Altafini (Milan 1962/1963), Lionel Messi (Barcellona 2011/2012) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid nel 2017/2018) – 14 gol.

Cristiano Ronaldo ha ancora almeno 3 partite a disposizione (più la quarta eventuale, la finalissima a Kiev) per stabilire un nuovo primato di gol realizzati in Champions monopolizzando così tutte e 3 le prime posizioni per il maggior numero di centri in una stagione di Coppa.