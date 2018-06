E' ufficiale la lista dei giocatori del Messico che prenderanno parte ai prossimi Mondiali in terra di Russia. Il commissario tecnico della rappresentativa centroamericana Osorio ha scelto i 23 calciatori che indosseranno la casacca biancoverde nella rassegna iridata che prenderà il via il prossimo 14 giugno. Spicca soprattutto la presenza della bandiera e grande gloria Rafa Marquez che in virtù di questa convocazione entra nella storia del calcio.

Messico, tra i convocati anche Marquez che entra nella storia dei Mondiali

L’ex difensore di Monaco, Barcellona e Verona, e reduce dall'esperienza all'Atlas dunque prenderà parte alla spedizione del Messico ai prossimi Mondiali. Nonostante le 39 primavere il ct Osorio ha deciso di puntare sul suo carisma ed esperienza nello spogliatoio di una formazione che potrebbe rivelarsi una delle outsider del torneo. Per il calciatore si tratta della 5a convocazione ai Mondiali e ha già annunciato che al termine della kermesse appenderà le scarpette al chiodo

I giocatori con il maggior numero di convocazioni ai Mondiali

Quella di Rafa Marquez è la 5a partecipazione alla fase finale dei Mondiali. Un risultato storico che gli permette di eguagliare il record di convocazioni del connazionale Antonio Carbajal, della gloria tedesca Lothar Matthäus e di Gigi Buffon che con mancata partecipazione dell'Italia in Russia ha perso l'opportunità di staccare tutti con 6 Mondiali all'attivo. L'obiettivo di Marquez è quello di conquistare almeno una presenza per eguagliare Carbajal e Matthäus, come calciatori che hanno preso parte, scendendo in campo, al maggior numero di tornei iridati.

La lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali 2018

Rafael Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Giovani Dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Francoforte) Attaccanti: Javier "Chicharito" Hernandez (West Ham), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (America), Jesus Manuel Corona (Porto), Carlos Vela (Los Angeles FC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (Psv Eindhoven). (in collaborazione con Italpress)

Messico, il gruppo e l'esordio ai Mondiali 2018

C’è grande curiosità intorno al Messico che è considerato una delle possibili sorprese del torneo. I bianconeri sono stati inseriti nel Gruppo F con i campioni in carica della Germania, contro i quali faranno l’esordio nel torneo il 17 giugno. La nazionale di Osorio si giocherà poi la qualificazione con Svezia e Corea del Sud, in due gare assolutamente alla portata di Marquez e compagni.