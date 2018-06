Il successo nell'ultima amichevole contro la Scozia, 1-0 davanti al proprio pubblico grazie al gol di Dos Santos, aveva alimentato l'entusiasmo in casa Messico alla vigilia del fischio d'inizio dei Mondiali. A quanto pare però i festeggiamenti dei calciatori biancoverdi sono stati a dir poco eccessivi, conquistando le prime pagine dei tabloid scandalistici e non sia in patria che all'estero. Secondo quanto rivelato dalla rivista Tv Notas, 8 giocatori della Nazionale messicana si sarebbero resi protagonisti di una serata hot.

in foto: Foto Tv Notas Mexico

Messico, festa hot per 8 nazionali con 30 escort

A pochi giorni dall'ufficialità della lista dei convocati del ct Osorio, e all'indomani del successo in amichevole sulla Scozia, uno scandalo travolge il Messico del calcio. Come raccontato da Tv Notas, con tanto di foto sbattute in prima pagina, 8 calciatori messicana che rientrano tra i selezionati per Russia 2018 si sono concessi una serata di festeggiamenti sfrenati sfruttando le ore di libertà concesse dal selezionatore. Una vera e propria notte a luci rosse, con ben 30 escort coinvolte dagli 8 calciatori che al contrario dei compagni non hanno voluto dedicarsi alle famiglie.

I calciatori coinvolti nello scandalo a luci rosse

Immagini e testimoni a confermare il racconto di Tv Notas che ha svelato anche i nomi dei nazionali messicani coinvolti, ovvero Guillermo Ochoa, l'ex Fiorentina Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan e Giovani dos Santos, Raúl Jiménez e Marco Fabián. E sui social non sono mancate critiche a tutti i presunti protagonisti del festino, soprattutto da parte degli appassionati di calcio messicani, che si augurino che le cose cambino in vista dell'imminente inizio dei Mondiali.

Pioggia di critiche social per i calciatori del Messico

Tra poche ore infatti il Messico partirà per i Mondiali di Russia, con tanto di ritiro in Danimarca. Il Tricolor è stato inserito nel Gruppo F con i campioni in carica della Germania, contro i quali faranno l’esordio nel torneo il 17 giugno. La nazionale di Osorio si giocherà poi la qualificazione con Svezia e Corea del Sud, in due gare assolutamente alla portata di Marquez e compagni.