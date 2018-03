Prima l'Italia poi la Spagna. Lionel Messi salterà anche la seconda amichevole internazionale in programma questa sera: ne dà notizia il quotidiano iberico Mundo Deportivo che racconta le ragioni dell'ennesimo forfait da parte della Pulce. Venerdì scorso ha assistito dalla tribuna (accanto a lui c'era anche Sergio Aguero) alla sfida che l'Albiceleste ha giocato (e vinto, 2-0) a Manchester contro l'Italia, adesso farà la stessa per in previsione dei 90 minuti che avranno un teatro d'eccezione il nuovo stadio dell'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano. Il commissario tecnico della Seleccion, Jorge Sampaoli, aveva annunciato la presenza in campo dell'attaccante del Barcellona nella conferenza stampa di vigilia ma c'è stato un cambio di programma rispetto all'eccesso di ottimismo mostrato dal selezionatore.

Come sta il ‘dieci' blaugrana? Secondo le ultime notizie, il campione sudamericano non sarebbe in condizioni fisiche tali da rischiare di finire ko in un momento così delicato della stagione, per giunta con l'andata dei quarti di finale di Champions alle porte (catalani abbinati alla Roma nel sorteggio). Qual è l'entità del problema che affligge il calciatore? Il fastidio al bicipite femorale non è scomparso ed è questa la causa principale dell'ennesimo forfait obbligato. Decisivo al riguardo è stata la seduta di rifinitura effettuata questa mattina: Messi ha avvertito ancora una fitta, nulla di grave ma in ogni caso il segnale che la guarigione non c'è stata ancora. E vanno lette anche in questo senso le parole del presidente della Federcalcio Argentina, Claudio Tapia.