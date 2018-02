Nello scorso ottobre piegò il Milan con una tripletta e si portò il pallone a casa. Nel prossimo weekend, sarà ancora in campo a guidare la formazione di Luciano Spalletti. Smaltito l'infortunio, Mauro Icardi è pronto a riprendersi la scena nella partita più sentita del capoluogo lombardo: il derby. L'attaccante nerazzurro, fermato recentemente da un risentimento muscolare, sarà infatti tra i disponibili per la stracittadina milanese: sfida che arriva nel momento migliore dei cugini e in quello meno luccicante dell'undici interista.

Dopo alcune polemiche legate al suo futuro, innescate dalle nuove dichiarazioni social di Wanda Nara, Icardi ha avuto l'onore di ricevere i complimenti da un grande attaccante del passato: Raul Gonzalo Blanco. Intervistato da "RMC Sport", l'ex stella del Real Madrid e della nazionale spagnola ha infatti elogiato la crescita dell'argentino.

La richiesta di Wanda Nara.

"Icardi è un grande attaccante e ha le qualità per giocare in qualsiasi squadra, non solo il Real Madrid – ha spiegato Raul, a margine dei Laureus Sport Awards – Si trova già in una big, ma è chiaro che se continua così tante squadre possono essere interessate a lui". Parole che hanno dunque confermato la grande bagarre di mercato che si sta creando intorno alla punta nerazzurra. Insieme al Real Madrid, alla finestra ci sarebbero anche Paris Saint-Germain, Manchester United e Bayern Monaco: tutte pronto ad affondare il colpo sul capitano dell'Inter.

Per evitare di perdere il suo giocatore più importante, la dirigenza nerazzurra sta però già lavorando al prossimo rinnovo. Secondo indiscrezioni, il club milanese vorrebbe estendere il contratto di Icardi oltre il 2021 (attuale scadenza) e portare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro a 200. La società dovrà però fare i conti con le richieste di Wanda Nara: intenzionata a chiedere per il marito un ingaggio annuo intorno agli 8 milioni di euro.