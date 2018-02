Verso il derby. Inter e Milan si apprestano alla settimana più delicata della stagione, quella che porta alla stracittadina che determinerà ancora una volta gli equilibri elle due squadre milanesi. Al momento tutto pende a favore del Diavolo alla cui guida si è seduto Ringhio Gattuso che ha già fatto suo il derby di Coppa Italia in cui ha eliminato i cugini nerazzurri.

Il Milan è in forma psicofisica splendida, all'antitesi di ciò che sta attraversando la Milano interista, sull'orlo di una crisi di gioco e risultati che potrebbe aggravarsi in caso di un risultato negativo.

Milan favorito, Inter in difficoltà.

Con Gattuso già vinto il derby di Coppa.

Dunque, sulla carta, i rossoneri – che giocheranno "in casa", davanti ad un San Siro più rossonero che nerazzurro – partono con i favori della vigilia. L'ultimo successo di Roma è stato un corroborante ulteriore che ha sedimentato nuove certezze nel gruppo di Gattuso. Dall'altra parte ci sarà un'Inter ferita, risollevatasi con il Benevento ma a forza. Che però recupererà un uomo fondamentale per Spalletti: Mauro Icardi.

Per Spalletti il portafortuna Icardi.

L'argentino e capitano – nonché goleador dei nerazzurri – dovrebbe rientrare proprio in occasione della sfida di domenica sera. Icardi è rimasto fuori nelle ultime partite a causa di un problema agli adduttori ma anche perché Spalletti conoscendo perfettamente il valore specifico dell'attaccante nelle dinamiche della squadra, l'ha voluto preservare da eventuali ricadute.

Icardi, uomo derby.

Statistiche da urlo.

Troppo importante ‘Maurito' e i numeri non mentono. Al momento proprio Icardi ha segnato quasi la metà delle reti realizzate dall'Inter, il 48%. Con l'argentino in campo, l'Inter ha fatto sempre bene totalizzando una media di 2 punti a gara, contro l'1.25 ottenuto senza la sua presenza. Dati che fanno comprendere quanto Icardi incida nel gioco del collettivo, al netto di gossip e dicerie su presunte frizioni di spogliatoio.

in foto: Mauro Icardi VS Milan: l’impatto dell’argentino nelle sfide ai rossoneri

4 gol in due gare contro il Milan.

L'occasione Milan sembra cadere perfetta per rivedere Icardi in campo da protagonista. L'argentino fu decisivo nel derby d'andata con una tripletta (e gol al 90′) che fece sprofondare l'allora Milan di Montella aprendo le porte del cielo ai nerazzurri. Con quell'hattrick, Icardi sfatò il tabù derby in cui, nelle ultime due gare in cui ha giocato, ha segnato 4 volte.

Alla ricerca del 100° sigillo.

Oltre tutto, per Icardi un eventuale gol potrebbe avere molteplici significati. Scacciare l'ultimo mese di fastidi fisici, permettere all'Inter di mantenere le distanze dai rossoneri in rimonta Champions e trovare il centesimo sigillo in Serie A. L'argentino ne ha segnati fin qui 99, 10 con la maglia della Sampdoria e 89 con quella dei nerazzurri. Brindare alla tripla cifra in un derby sarebbe l'apoteosi.