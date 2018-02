"Bravi tutti. Bravi fratelli". E' la sintesi del messaggio che Mauro Icardi ha dedicato alla squadra dopo la vittoria (2-0) con il Benevento. Un'Inter in difficoltà, incapace di produrre gioco, di tessere la manovra e soprattutto essere pericolosa in zona gol. Di Eder nemmeno s'è vista l'ombra nell'area di rigore dei sanniti, tant'è che a mettere la firma in calce al successo sono stati due difensori (Skriniar e Ranocchia) su azioni da palla inattiva. Il resto è stato solo una ricerca affannosa di traiettorie impossibili e movimenti spesso fatti a vuoto.

Pronto per il derby.

Lì davanti senza l'argentino è più dura ancora ma il suo rientro è vicino: nel derby ci sarà, lo ha ammesso lo stesso Spalletti che sabato sera ha tenuto in panchina la punta così da risparmiarla per la sfida col Milan che rappresenta lo snodo della stagione per il cammino in Champions (anche per i rossoneri). Poi ci sono il Napoli e la Sampdoria e servirà alzarsi sui pedali per affrontare la salita e scollinare il tour de force in pendenza massima.

Il gossip e lo sfogo di Wanda.

Fuori dal campo ma con tutti gli occhi puntati su di lui. Dopo lo sfogo della moglie agente, Wanda Nara, che ha minacciato querele rispetto a quanti ne mettano in discussione l'onorabilità di madre, coniuge, procuratore e donna, le telecamere hanno spesso indugiato su Maurito per osservare le sue reazioni. E lui ha fatto la sua parte: ha sofferto assieme ai compagni, li ha incitati, incoraggiati, ha esultato per i gol, ha perfino abbracciato Brozovic a bordo campo cancellando sì il pettegolezzo del gossip scoppiato sulla sua relazione.

Le chiacchiere di mercato.

Quanto alle chiacchiere di mercato, invece, non bastano le parole rassicuranti del ds Ausilio che ha parlato ancora una volta della volontà di proseguire il rapporto con Icardi e rinnovare il contratto ma discutendone a fari spenti. E' chiaro che se a fine stagione l'Inter non dovesse centrare la Champions allora la clausola da 110 milioni (valida nei primi 15 giorni di luglio) si rivelerebbe una fonte preziosa di finanziamento per tenere i conti a posto. Real Madrid, Psg o altre big d'Europa che hanno capacità di spesa solo alla finestra e attendono solo un cenno.

Il messaggio su Instagram.

Maurito per adesso ha socializzato la sua voglia di pace e normalità con un messaggio su Instagram a corredo di una foto in bianco e nero. Nulla di particolare. Null'altro che un vezzo: "Bravo Skri, Bravo Andre, Bravi tutti, Bravi Fratelli. Grande lavoro di squadra. Si continua". In attesa di ritrovare il gol e rivedere il mondo a colori.