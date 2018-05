Per Mino Raiola non è certamente un buon momento. Il noto procuratore è finito infatti nel mirino del fisco olandese e della Procura federale, che ha avviato un'indagine in merito alle sue dichiarazioni contro la Figc. Il 50enne di Nocera Inferiore non si è però fermato davanti agli ostacoli, e ha anzi continuato a fare sottotraccia il suo lavoro: quello di proporre e tentare di piazzare i suoi assistiti, cercando di generare ulteriori introiti milionari.

Nonostante il calciomercato non sia ancora ufficialmente cominciato, Raiola è infatti già al lavoro per alcuni campioni della sua scuderia: Marco Verratti, Mario Balotelli, Paul Pogba e Gigio Donnarumma. Quattro campioni che fanno gola a diverse squadre, che però in questo momento non hanno più tutto quel mercato che avevano fino a qualche mese fa. E proprio per questo motivo, il lavoro di Raiola si è ora fatto molto più difficile rispetto al passato.

Verratti in saldo

Il caso più complicato è quello di Verratti. L'abruzzese vorrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ma la sua stagione al di sotto delle attese ha fatto crollare il suo prezzo e raffreddato gli entusiasmi di quei club precedentemente interessati. Su tutti il Barcellona che, nella scorsa estate, era arrivato ad offrire 100 milioni di euro (e in seconda battuta 65 mln più Rakitic) senza però convincere il Psg. Nelle scorse ore, secondo indiscrezioni, Raiola avrebbe provato ad offrilo inutilmente anche al Real Madrid.

Gigio e il Liverpool

Lo stesso discorso si potrebbe fare anche per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, che ora pare convinto di lasciare Milano, non ha più l'appeal di un tempo. Le sue ultime partite e i suoi errori hanno fatto storcere il naso a molti, e la richiesta del club rossonero (70 milioni di euro) sta allontanando il Paris Saint-Germain: ora ad un passo dal convincere Gigi Buffon. Per il milanista, oltre al tiepido interesse del Real Madrid, rimane in piedi la pista Liverpool. Raiola sta infatti lavorando con i Reds per capire la loro disponibilità economica.

Pogba e Balotelli

Il procuratore italo-olandese è infine al lavoro per Pogba e Balotelli. L'ex Juventus, che arriva da una stagione non esaltante e da diversi problemi personali con José Mourinho, potrebbe anche lasciare Manchester qualora ci fosse un'offerta vicina a quei 105 milioni di euro che il club di Old Trafford spese per prenderlo dalla Juventus. Per "Super Mario", infine, c'è "solo" da trovare una società disposta a garantirgli un ingaggio da "top player". L'attaccante lascerà infatti Nizza a parametro zero ed è paradossalmente diventato, dopo i problemi degli scorsi anni, il giocatore più appetibile della scuderia di Raiola.