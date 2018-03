Aria di cambiamenti pesanti in casa Psg. Con la Ligue1 in archivio oramai da tempo a Parigi si fanno però i conti con l'attuale stagione e si stanno prendendo decisioni importanti. Chi resta, chi deve partire, chi arriverà: la dirigenza qatariota non sembra preoccuparsi di eventuali nuovi esborsi ma qualcuno dovrà pur pagare per un anno comunque deludente.

Le premesse, infatti, erano tutte differenti dall'attuale realtà: c'era il campionato da vincere ma anche l'obiettivo di rimanere fino alla fine nelle coppe nazionali e soprattutto procedere verso Lione, per la finale della Champions League, non certo uscire mestamente agli ottavi.

La rivoluzione francese

Le premesse disattese

Gli investimenti erano stati fatti in un mercato estivo all'insegna delle spese folli, la squadra annoverava campioni in ogni reparto, mister Emery aveva a disposizione una rosa in cui potevano venire schierate tranquillamente due formazioni titolari, eppure qualcosa si è inceppato. I malumori per il trattamento da star di Neymar, il mancato concreto appoggio del brasiliano, scelte tecniche che hanno destato più di una perplessità e una mentalità che non è piaciuta a tifosi e dirigenza.

Le partenze estive

Insomma, adesso si cambia e il primo mattoncino del nuovo corso – oltre all'oramai certa partenza a fine stagione dell'allenatore – sembra essere stato messo sul nome di Marco Verratti che nell'ultimo match europeo ha avuto la malaugurata idea di farsi espellere lasciando la squadra in balìa del Real Madrid. Con l'ex Pescara si è arrivati ai titoli di coda.

Verratti-Psg, Raiola prepara il divorzio

L'agente ci prova di nuovo col Barça

Dietro al divorzio imminente, nemmeno a dirlo, le lunghe leve di Raiola, agente del centrocampista che ha subito iniziato a proporre il giocatore sul mercato, soprattutto a chi in passato aveva già dimostrato forte interesse, come il Barcellona. Non è un mistero, infatti, che gli azulgrana ancor prima di piazzare a 222 milioni Neymar a Parigi avevano strizzato l'occhiolino a Verratti.

Le diverse scelte di mercato azulgrana

Poi, nulla si era fatto, inserendosi la mega trattativa del brasiliano che aveva ribaltato gli equilibri del calcio europeo nella convinzione che a Parigi si fosse finalmente formata una formazione imbattibile. Raiola adesso, sta muovendo già le prossime pedine ma c'è un problema: se sei mesi fa il Barcellona avrebbe fatto carte false per l'italiano, ora il treno sembra essere passato.

Gli arrivi di Dembèlè e Coutinho

Il Barcellona ha fatto le sue scelte chiare e precise: partito Neymar ha puntato prima forte su Dembélé e poi fortissimo su Coutinho. L'arrivo di Verratti al momento sarebbe semplicemente un acquisto ulteriore, non più primario come tempo fa. E nemmeno il feeling mai nascosto con Leo Messi potrebbe far riaccendere la scintilla soprattutto se a dettare le regole saranno Raiola e il Psg.

Dove andrà Verratti?

La pista italiana

Raiola ha già contattato la dirigenza blaugrana che avrebbe risposto picche. Il cartellino si aggira attorno ai 100 milioni di euro ma in Catalogna dormono sogni tranquilli: la Liga è oramai ad un passo e i quarti di finale sono stati raggiunti senza problemi ai danni del Chelsea di Conte. Dunque, se divorzio sarà, per Verratti non ci sarà la pista catalana. Ma un giocatore della sua caratura non avrà problemi nel trovare nuove offerte, magari in Italia, in un ritorno che la Juventus in particolar modo attende con interesse.