Reduce dal pareggio conquistato a Strasburgo e dal suo quindicesimo gol in Ligue 1, Mario Balotelli si sta godendo qualche giorno di mare prima del rush finale del campionato francese. Impegnato a centrare la qualificazione alla prossima Europa League con il Nizza, l'attaccante è stato intercettato in una nota località marittima della Toscana dai colleghi di "Calciomercato.com". Nonostante i giorni di relax, "Super Mario" si è concesso per qualche breve battuta sul suo futuro.

"Quasi sicuramente non resterò, anche se non lo so ancora con certezza – ha spiegato Balotelli – Molto probabilmente sarà la mia ultima stagione a Nizza, nonostante sia stata la mia migliore annata in Francia". Al di là delle solite "balotellate" (l'ultima proprio nella difficile trasferta di Strasburgo), l'ex giocatore di Inter e Milan ha lasciato il segno sulla stagione degli "Aquilotti" con 23 centri in 35 partite stagionali.

Tutti pazzi per Mario

Dopo le recenti parole di Mino Raiola ("Lui è tra i primi 10 attaccanti del mondo. Per me in Italia è il miglior attaccante. Stiamo parlando con club italiani, inglesi, di altri paesi. Andrà in un club che crede in lui, nelle sue qualità"), il nome di Balotelli è stato accostato a diversi club italiani: tra questi anche Juventus, Napoli e Roma. Secondo i bookmakers inglesi, la società in pole position per mettere sotto contratto il 27enne palermitano sarebbe quella di Aurelio De Laurentiis.

"Il mio futuro? Ci sono tante squadre in Italia che mi seguono e mi piacerebbe tornare in un club italiano – ha concluso il giocatore del Nizza – Posso dire che tra queste non c'è il Milan". Ancora poche settimane e conosceremo dunque il destino dell'attaccante più discusso in Italia negli ultimi anni. L'obiettivo di Balotelli è quello di continuare a segnare e, magari, convincere anche la Nazionale a riconvocarlo per le prossime partite degli Azzurri.