Mario Balotelli superstar anche in Europa con il Nizza, la sua doppietta però non basta alla squadra francese che si è fatta rimontare dalla Lokomotiv Mosca e ha perso 3-2 in casa nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Una beffa per il Nizza e per SuperMario, che con queste reti è salito a quota 21 gol in stagione e per la prima volta in carriera in un’annata è riuscito a superare il muro dei venti gol. Ai tredici realizzati in Ligue 1 e all’unico centro in Coppa di Francia se ne aggiungono sette europei, segnati tra preliminari di Champions e Europa League.

Balotelli fa 21, record di gol in carriera

Pronti, via e subito a segno il Nizza con Balotelli che riceve da Saint-Maximin e con un tiro a giro non lascia scampo al numero uno avversario. Poco dopo l’ex di Inter e Milan si procura un rigore che trasforma spiazzando il portiere. La partita prende una piega diversa a cavallo dei due tempi con la Lokomotiv Mosca che riesce a vincere in rimonta.

Ma i numeri di Balotelli restano. Il suo record di gol stagionale era datato 2014, 18 reti con il Milan, una in meno con il City 2012 e con il Nizza 2017. 21 gol complessivi in 26 partite, una media da bomber di prima fascia per un giocatore che è sempre stato fortissimo e che ora viene confortato anche da numeri stupendi. La convocazione in Nazionale che sembra arriverà è un premio meritatissimo.

Tris di Marsiglia e Arsenal

Si è sbarazzato dell’Oestersunds l’Arsenal che ha chiuso i conti in modo abbastanza rapido. Monreal apre l’incontro, una sfortunata deviazione di Papagiannopoulos regala il raddoppio ai Gunners, che nella ripresa trovano il 3-0 con Ozil. Successo rotondo per l’Athletic Bilbao in casa dello Spartak Mosca (3-1), doppietta di Aduriz. Vittorie nette anche dello Sporting Lisbona (3-1 all’Astana) e del Marsiglia (3-0 al Braga). 2-2 tra Real Sociedad e Salisburgo.