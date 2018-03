Dove giocherà Balotelli nella prossima stagione? Tornerà in Italia e in quale squadra? Oppure, una volta lasciata Nizza e la Francia, si dirigerà di nuovo verso la Premier? Super Mario sente odore di Nazionale (le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra potrebbero segnare il ritorno in Azzurro dopo 4 anni) e, alla luce dell'ottimo campionato in Ligue 1, pronto a rimettersi in gioco. A 28 anni, avendo già sprecato un bel po' di occasioni per la propria carriera, l'ex milanista sa bene che non avrà ancora altre chance per competere per qualcosa di importante.

Addio alla Ligue 1 a giugno. A Nizza è rinato ma difficilmente resterà in Costa Azzurra, considerato anche l'orizzonte limitato del club, lontano dalle posizioni che contano per agganciare l'Europa e le Coppe. A confermarlo è stato il presidente della società rossonera, Jean-Pierre Rivère: "E' più probabile una sua partenza di una sua permanenza, ma non abbiamo ancora parlato con Mario o il suo agente Mino Raiola, ma lo farò".

in foto: La stagione di Mario Balotelli a Nizza (fonte whoscored.com)

Andrà via a parametro zero (accordo in scadenza a giugno) e chi lo prenderà potrà fare un ottimo affare: in fondo, almeno in Italia, non esistono attaccanti abbastanza forti come Balotelli, che abbiano la stessa esperienza, struttura fisica e le stesse qualità tecniche. E adesso che sembra aver messo la testa a posto può diventare davvero un buon colpo.

Le quote dei bookie: Napoli e Roma. C'è ancora qualcuno che in Serie A è disposto a scommettere su Super Mario? Secondo le agenzie di scommesse inglesi c'è una squadra favorita sulle altre: il Napoli di Sarri è la prima scelta dei bookmaker inglesi, tanto da bancare il suo trasferimento in azzurro a 5.00. In lista c’è anche la Roma, a sorpresa seconda a quota 6.00 considerato che nelle ultime settimane il nome dell'ex milanista è stato accostato con insistenza ai giallorossi. Difficile, quasi impossibile, il passaggio alla Juventus quotato 13, o il ritorno al Milan bancato a 21. C'è ancora qualche possibilità che Balotelli riveda la Premier con l’Everton dato a 9.00. A quota 34 (testimoniando così le poche possibilità a disposizione) è fissato un ritorno al Liverpool.