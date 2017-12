Le due sconfitte consecutive non hanno ridimensionato il progetto dell'Inter di Luciano Spalletti. Scivolata in un paio di settimane a cinque lunghezze dalla capolista Napoli, la società nerazzurra vuol provare ad accontentare l'allenatore e a rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno. In occasione della riapertura del mercato invernale, il club di Suning potrebbe infatti mettere le mani su un "top player" in grado di alzare il livello qualitativo della rosa del tecnico toscano. Il nome che circola in queste ore è quello di Javier Pastore.

Il 28enne trequartista argentino, vincolato al Psg fino al giugno 2019, ha ammesso di esser stato contattato dalla società milanese: "Il mio agente ha avuto contatti con il club, però non si è arrivati a un accordo – ha dichiarato l'attaccante, nel corso di un'intervista pubblicata dal quotidiano argentino La Voz del Interior – Hanno fatto una proposta, è un club che mi piace e mi piacerebbe tornare in Italia".

Il ritorno nella Serie A.

Dopo le due stagioni a Palermo, l'addio di Pastore potrebbe dunque avvenire già nel prossimo mese quando per l'argentino potrebbero aprirsi le porte della Pinetina: "Se dovessi andarmene dal PSG, mi piacerebbe tornare in Italia. Il direttore tecnico Walter Sabatini, è colui che mi ha portato a Palermo: è un amico, perciò parliamo spesso insieme, ma non c'è niente di più".

"Ho letto che avrei già detto addio ai miei compagni, ma è una bugia – ha concluso il "Flaco" – In questi mesi ho sempre pensato di fare del mio meglio per il PSG. Nelle ultime partite ho giocato molto e sono felice. Ho ancora un anno e mezzo di contratto qui e sono molto tranquillo. Volevo giocare di più e adesso sta succedendo: queste sono decisioni del mister, io devo fare solo del mio meglio per scendere in campo il più possibile".