L’Inter ha perso due partite consecutive ed è scivolata al terzo posto, una posizione che prima dell’avvio del campionato avrebbe senza altro fatto felice Spalletti e tutta la società, ma adesso dopo un paio di settimane al vertice non è troppo gradita. Il mercato di gennaio è alle porte e qualcosa il club nerazzurro farà. Walter Sabatini però non dovrebbe effettuare il grande colpo. La rosa verrà puntellata, poi in estate verrà ulteriormente rinforzata. Un nome caldo è quello di Yanga Mbiwa, che ha vestito la maglia della Roma tre anni fa.

Nel mirino Yanga Mbiwa.

Non lasciò un grande ricordo il centrale francese, che però realizzò un gol pesantissimo in un derby che valeva la qualificazione in Champions. Sabatini lo prelevò nel mercato di gennaio, ma dopo qualche mese lo cedette al Lione. Il responsabile del mercato delle squadre di Suning lo ha già sondato in queste ultime settimane e il calciatore classe 1989 sembra disponibile al trasferimento. La squadra francese sta puntando sui giovani e per Yanga Mbiwa c’è sempre meno spazio. Il giocatore potrebbe essere prelevato in prestito secco e potrebbe passare a titolo definitivo in estate al club cinese di Suning, lo Jiangsu, e questo potrebbe garantirgli un ingaggio importante.

Gli obiettivi di mercato e il rinnovo di Icardi.

L’Inter è vincolata alle esigenze del Fair Play Finanziario e a gennaio difficilmente spendere tanto per un grande nome, anche se il d.s. Ausilio e l’esperto uomo mercato Walter Sabatini hanno già da tempo iniziato a trattare dei calciatori: l’armeno Mkhitaryan, verso l’addio al Manchester United, il ‘Flaco’ Pastore, altro grande pallino di Sabatini che ha sempre meno spazio dal Paris Saint Germain e l’olandese de Vrij, che è quello più facile da prendere essendo in scadenza contrattuale a giugno, e probabilmente verrà preso a costo zero. Per cercare di arrivare a Mkhitaryan o Pastore una soluzione però c’è, perché l’Inter potrebbe sacrificare Joao Mario o Brozovic e facendo cassa potrebbe rinforzare il reparto offensivo. Di sicuro al momento non si lavorerà al rinnovo di Mauro Icardi. Il discorso verrà ripreso e riaperto in Primavera, quando probabilmente arriverà un aumento di stipendio con annessa nuova clausola rescissoria.